افزایش ظرفیت تولید گاز در فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی
مجری طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی از آغاز عملیات حفاری چاههای جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تکمیل بخشهای باقیمانده پروژه، ظرفیت تولید گاز غنی این فازها افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، امیرفرزان فاضلیان با اشاره به برنامهریزی برای تکمیل طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی که از طرحهای ۳۵ماهه این میدان بهشمار میرود، بیان کرد: فعالیتهای تکمیلی این طرح در بخشهای مختلف در حال برنامهریزی و اجراست و زمینه برای پیشبرد مراحل باقیمانده پروژه فراهم شده است.
وی افزود: برنامههای پیشبینیشده شامل اجرای بخشهای باقیمانده در حوزههای خشکی، دریا، خطوط لوله و حفاری است که با اتکا به توان فنی و تخصصی نیروهای داخلی و با بهرهگیری از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان ایرانی دنبال میشود.
مجری طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با اشاره به پیگیریهای معاونت طرحهای توسعهای در نهاییکردن ساختار کارهای باقیمانده گفت: با تخصیص دکل حفاری، انتقال و استقرار آن در محل سکوی فاز ۲۳، عملیات حفاری بهزودی آغاز میشود و روند اجرای فعالیتهای تکمیلی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
فاضلیان با بیان اینکه تکمیل این طرح یکی از برنامههای مهم شرکت نفت و گاز پارس در زمینه افزایش ظرفیت تولید از میدان مشترک پارس جنوبی بهشمار میرود، تصریح کرد: با بهرهبرداری از بخشهای باقیمانده پروژه، ظرفیت تولید گاز غنی در این فازها روزانه حدود ۴ میلیون مترمکعب افزایش مییابد که میتواند در تأمین پایدار انرژی و جبران بخشی از ناترازی گاز کشور نقش مؤثری ایفا کند.
وی تأکید کرد: اجرای فعالیتهای تکمیلی فازهای ۲۲ تا ۲۴، گامی مهم در مسیر تکمیل ظرفیتهای توسعهای پارس جنوبی و بهرهبرداری حداکثری از منابع این میدان مشترک بهشمار میرود.