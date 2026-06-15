در خرید تضمینی گندم از پارسال جلوتریم

به گزارش ایلنا، عطاالله هاشمی با اشاره به تحویل نزدیک به سه و نیم میلیون تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به سیلوهای دولتی، تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که امسال میزان خرید تضمینی گندم ماه نسبت به پارسال بیشتر بوده است.

وی میزان خرید گندم تا ۲۵ خرداد پارسال را ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تن خواند و افزود: این نوسانات در حجم خرید در مدت زمان خاص و کم یا زیاد شدن آن در سال‌های مختلف موضوعی نسبتا طبیعی است و عوامل مختلفی باعث بروز آن می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه میزان گندم خریداری شده تا پایان خرداد پارسال، حدود ۱۷ درصد نسبت به سال قبلتر کاهش داشت، تصریح کرد: در پرداخت بهای گندم نیز هر سال تاخیراتی وجود دارد و در ابتدای فصل زراعی فعلی مسئولان و نمایندگان مجلس تلاش کردند مانع تکرار آن در این فصل شوند و بودجه برآورد شده را در همان ابتدای فصل در قانون بودجه سالانه لحاظ کردند، اما باز هم شاهد تأخیر در پرداخت‌ها بودیم و هستیم.

هاشمی با بیان اینکه امسال مجموع پرداختی‌های دولت به ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: این رقم نزدیک به ۴۰ درصد از مطالبات کشاورزان را شامل می‌شود که البته از نظر عدد و رقم بیشتر از پارسال است؛ زیراکه سال گذشته تا این روز ۲۳ درصد از پول کشاورزان پرداخت شده بود.

این گندمکار با سابقه گفت: برآورد‌های ما حاکی از آن است که تولید امسال گندم از ۱۳ میلیون تن بیشتر خواهد شد.

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