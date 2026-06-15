رضا مردانی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
شهربازیداران زیر فشار بازرسیهای پرهزینه/ در انتظار دستورالعملهای جدید استاندارد هستیم
رئیس هیأتمدیره انجمن شهربازیداران ایران با انتقاد از عملکرد سازمان ملی استاندارد و شرکتهای بازرسی گفت: در شرایطی که شهربازیها با کاهش شدید مراجعهکنندگان، افزایش هزینهها و مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، شرکتهای بازرسی همچنان هزینههای سنگینی از فعالان این صنف دریافت میکنند، در حالی که بسیاری از دستورالعملها و نرخهای مصوب هنوز ابلاغ نشدهاند.
رضا مردانی، رئیس هیأتمدیره انجمن شهربازیداران ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت فعلی شهربازیها اظهار کرد: در آستانه فصل تابستان قرار داریم اما شرایط شهربازیها مناسب نیست. از یک سو بخشی از مردم به دلیل شرایط موجود ترجیح میدهند از مراجعه به شهربازیها خودداری کنند و از سوی دیگر افزایش شدید هزینههای زندگی باعث شده تفریح از سبد بسیاری از خانوادهها حذف شود.
وی افزود: در چنین شرایطی شهربازیداران با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدهاند و بسیاری از واحدها نمیدانند چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند.
بازرسیهایی که بدون توجه به وضعیت دستگاهها انجام میشود
مردانی با انتقاد از روند بازرسی تجهیزات شهربازیها گفت: سالهاست نسبت به عملکرد شرکتهای بازرسی اعتراض داریم و حتی در سالهای گذشته به مجلس نیز نامه نوشتهایم. مجلس هم از سازمان ملی استاندارد خواسته بود این حوزه را ساماندهی کند اما تاکنون اتفاق مؤثری رخ نداده است.
وی ادامه داد: بازرسی زمانی معنا دارد که دستگاه در حال کار باشد. نمیتوان دستگاهی را که ماهها متوقف است، هر سه ماه یکبار مشمول بازرسی کرد و بابت آن هزینه گرفت. کارکرد تجهیزات در تمام دستورالعملهای فنی بر اساس ساعت کارکرد و شاخصهای مشخص ارزیابی میشود اما در عمل به این موضوع توجهی نمیشود.
فقط برای عبور از کنار دستگاه پول میگیرند
رئیس هیأتمدیره انجمن شهربازیداران ایران با لحنی انتقادی اظهار کرد: بارها نسبت به هزینههای سنگین بازرسی و آزمونهای غیرمخرب اعتراض کردهایم اما صدای ما به جایی نرسیده است. امروز شرایط به گونهای شده که برخی احساس میکنند شرکتهای بازرسی صرفاً برای دریافت پول از واحدها فعالیت میکنند.
او افزود: بازرسیهای سازمان ملی استاندارد به بخش خصوصی واگذار شده و این بخش خصوصی نیز بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهربازیها، هزینههای خود را مطالبه میکند. گویی شهربازیداران باید تجهیزات خود را یکییکی بفروشند تا بتوانند هزینه بازرسیها را پرداخت کنند.
دستورالعملها و نرخهای مصوب همچنان ابلاغ نشدهاند
مردانی با انتقاد از تأخیر سازمان ملی استاندارد در ابلاغ دستورالعملها گفت: هنوز مشخص نیست چرا برخی دستورالعملهای جدید سازمان ملی استاندارد ابلاغ نمیشود. نرخ آزمونهای غیرمخرب و برخی موارد دیگر ماهها قبل تصویب شده اما همچنان خبری از ابلاغ آنها نیست.
وی تأکید کرد: سه ماه پیش از عید این نرخها تعیین و تصویب شد اما تاکنون به فعالان این حوزه ابلاغ نشده است. سؤال ما این است که چرا مصوبات اجرا نمیشوند و چرا باید شرایط به گونهای باشد که شرکتهای بازرسی هر طور که میخواهند عمل کنند؟
شهربازیها آمادهاند اما مشتری نیست
رئیس هیأتمدیره انجمن شهربازیداران درباره وضعیت واحدهای آسیبدیده نیز گفت: برخی مجموعهها بخشی از خسارتهای خود را دریافت کردهاند و روند بازسازی در حال انجام است، اما مسئله اصلی نبود مشتری است. وقتی مراجعهکنندهای وجود ندارد، بازسازی و آمادهسازی واحدها نیز عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد.
وی افزود: بسیاری از شهربازیها برای فصل تابستان آماده پذیرایی از مردم هستند اما واقعیت این است که استقبال چندانی وجود ندارد و رکود همچنان بر این صنعت سایه انداخته است.
اتحادیه شهربازیداران در انتظار آخرین امضاء
مردانی درباره روند تشکیل اتحادیه شهربازیداران نیز گفت: مراحل تشکیل اتحادیه تقریباً به پایان رسیده است. نامههای مربوطه تأیید شده و اکنون پرونده در وزارت صمت قرار دارد تا مجمع تشکیل شود. پیگیریهای لازم انجام شده اما امضای نهایی هنوز انجام نشده است.
درخواست برای انعکاس جدیتر مشکلات
رئیس هیأتمدیره انجمن شهربازیداران ایران در پایان خواستار انعکاس گستردهتر مشکلات این صنف شد و گفت: انتظار داریم رسانهها این مسائل را جدیتر دنبال کنند. سازمان ملی استاندارد باید دستورالعملها و نرخهای مصوب را هرچه سریعتر ابلاغ کند و تکلیف شرکتهای بازرسی نیز روشن شود. امروز سؤال بسیاری از فعالان این حوزه این است که چرا مصوبات اجرا نمیشوند و چه عاملی مانع ساماندهی این وضعیت شده است.