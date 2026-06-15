واردات خودرو بالای 2500سیسی مناطق آزاد در سامانه جامع تجارت کلید خورد
واردات خودروهای بالای 2500 سیسی مناطق آزاد در سامانه جامع تجارت کارسازی شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبهای از فراهم شدن امکان ثبت سفارش واردات خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی دارای پلاک مناطق آزاد در سامانه جامع تجارت خبر داد.
بر اساس نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در پی پیگیریهای انجام شده و با استناد به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امکان انجام فرایند ثبت سفارش برای واردات خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سیسی که پیش از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو به مناطق آزاد وارد شدهاند، فراهم شد.
بر این اساس، مقرر شده است امکان ثبت سفارش کد تعرفههای مرتبط با این دسته از خودروها شامل ردیفهای تعرفهای 87032319، 87032339، 87032490، 87033319، 87033329، 87034090، 87035090، 87036090 و 87037090 در رویه مربوطه در سامانه جامع تجارت کارسازی شود.