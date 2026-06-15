قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۸ هزار و ۶۲۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۷ هزار و ۲۸۷ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۹۳۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۳۸۸ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۴۶۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۱۰۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۴۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۷۶۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۷۶۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۹۲۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۷ هزار و ۹۳۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۷ هزار و ۴۹ تومان است