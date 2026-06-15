اعلام سه مسیر برای تسهیل خانهدار شدن مردم
وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرحهای نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاههای نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجارهبها در استانهای کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامههای دولت برای تسهیل دسترسی مردم به مسکن، اعلام کرد سه سیاست اصلی شامل ساخت و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین برای ساخت مسکن و توسعه واحدهای استیجاری بهصورت همزمان در دستور کار قرار دارد.
فرزانه صادق در نشست هفتگی پایش طرحهای مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی خود را متعهد به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه میداند و روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در سراسر کشور با سرعت مناسب در حال پیگیری است.
وی افزود: در مناطقی که امکان تأمین زیرساختها و آمادهسازی زمین وجود داشته باشد، زمینهای آماده به متقاضیان واگذار خواهد شد تا روند خانهدار شدن مردم تسریع شود.
وزیر راه و شهرسازی توسعه مسکن استیجاری را یکی از اولویتهای مهم این وزارتخانه برشمرد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تا سال ۱۴۰۷ تعداد ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان تأمین و واگذار میشود.
صادق با تأکید بر نقش بخش خصوصی در این حوزه گفت: زمینه حضور انبوهسازان و سرمایهگذاران برای ساخت واحدهای استیجاری، بهویژه در بافتهای فرسوده شهری، فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست علاوه بر افزایش عرضه مسکن اجارهای، به نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری نیز کمک میکند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم مدیریت بازار اجاره تأکید کرد و گفت: تعیین سقف افزایش اجارهبها در استانها بر اساس شرایط هر منطقه در حال انجام است و استانهای باقیمانده باید هرچه سریعتر نسبت به تشکیل شورای مسکن و اعلام سقفهای قانونی اقدام کنند.
صادق اطلاعرسانی گسترده درباره سقفهای مصوب اجارهبها را ضروری دانست و افزود: آگاهی مردم از حقوق قانونی خود میتواند به ساماندهی بازار اجاره کمک کند.
وی همچنین خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاههایی همچون بازرسی و تعزیرات برای نظارت بر اجرای مصوبات و برخورد با تخلفات احتمالی شد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: گزارش عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه کنترل بازار اجاره باید به صورت مستمر به اطلاع مردم برسد تا زمینه شفافیت و اعتماد عمومی بیش از پیش فراهم شود.