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اختلال خدمات بانکی رفع شد

اختلال خدمات بانکی رفع شد
کد خبر : 1799296
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اختلال به وجود آمده در خدمات ۴ بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات برطرف شد.

به  گزارش ایلنا، مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد با پیگیری‌های انجام شده و تلاش گروه فنی، خدمات پایه مبتنی بر کارت هر ۴ بانک، شامل خرید، انتقال وجه و مانده‌گیری فعال شد و به حالت عادی برگشت.

آقای آریانی اضافه کرد: همچنین سقف انتقال پایا در داخل شعبه به میزان ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت و علاوه بر آن سقف تراکنش‌های روزانه انتقال کارتی از مبدأ این بانک‌ها تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده که مشتریان میتوانند این انتقال را طی یک روز در ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی انجام دهند.

 

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