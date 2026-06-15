اختلال خدمات بانکی رفع شد

به گزارش ایلنا، مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد با پیگیری‌های انجام شده و تلاش گروه فنی، خدمات پایه مبتنی بر کارت هر ۴ بانک، شامل خرید، انتقال وجه و مانده‌گیری فعال شد و به حالت عادی برگشت.

آقای آریانی اضافه کرد: همچنین سقف انتقال پایا در داخل شعبه به میزان ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت و علاوه بر آن سقف تراکنش‌های روزانه انتقال کارتی از مبدأ این بانک‌ها تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده که مشتریان میتوانند این انتقال را طی یک روز در ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی انجام دهند.

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