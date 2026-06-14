خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چاه جدید فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد چرخه تولید شد

چاه جدید فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد چرخه تولید شد
کد خبر : 1799118
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود یازدهمین حلقه چاه سکوی B فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی (SPD۱۱B) به چرخه تولید خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این چاه، ظرفیت تولید گاز غنی از آخرین فاز در حال توسعه میدان مشترک پارس جنوبی به روزانه بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، تورج دهقانی با اشاره به تداوم برنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بیان کرد: یازدهمین حلقه چاه سکوی B فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی (SPD۱۱B) پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات تکمیل، جریان‌دهی، اسیدکاری و اتصال به سکوی مرتبط، به چرخه تولید وارد شد و اکنون در حال تولید پایدار گاز است.

وی افزود: این چاه روزانه حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید گاز فاز ۱۱ اضافه کرده و نقش مهمی در افزایش برداشت از بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تولید روزانه فاز ۱۱ اکنون از مرز ۲۶ میلیون مترمکعب گاز غنی عبور کرده است، گفت: توسعه این فاز در سال‌های اخیر با تمرکز بر تکمیل ظرفیت تولید و تسریع در اجرای فعالیت‌های حفاری و تکمیل چاه‌ها دنبال شده و نتایج آن امروز در افزایش تولید و پایداری برداشت از این بخش راهبردی میدان پارس جنوبی قابل مشاهده است.

دهقانی ادامه داد: افزایش تولید از فاز ۱۱ علاوه بر کمک به تأمین پایدار خوراک پالایشگاه‌های پارس جنوبی، در صیانت از منابع مشترک و افزایش سهم برداشت جمهوری اسلامی ایران از این میدان عظیم گازی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

گفتنی است فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین طرح توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی به شمار می‌رود که توسعه آن در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به شرکت پتروپارس واگذار شده است. تولید روزانه این فاز اکنون به بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر رشد حدود ۱۱۷ درصدی تولید در کمتر از ۲ سال گذشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی