تقویت ذخایر ارزی و حمایت از تولید در دستور کار بانک مرکزی است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط کشور ناشی از جنگ تحمیلی گفت: بانک مرکزی تقویت ذخایر ارزی کشور را در هر شرایطی پیگیری می‌کند تا بتوانیم تأمین ارز نیازهای کشور را انجام دهیم.

وی افزود: تأمین ارز کالاهای اساسی در شرایط جنگ و پساجنگ بدون مشکل انجام شد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم گفت: افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناتراز و هدایت اعتباری در دستور کار است تا همزمان با کنترل رشد نقدینگی و تورم، تأمین مالی بخش‌های اقتصادی نیز انجام شود.

دکتر همتی تصریح کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی همچنین برای حمایت از بنگاه‌های متأثر از سیاست ارزی جدید دولت، عملکردی فراتر از بسته 700 همتی مصوب داشت و از 14 بهمن تا 24 اردیبهشت بیش از یک هزار و 76 همت تسهیلات به این بنگاه‌ها پرداخت شد.

در این جلسه، نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه موضوعات و دغدغه‌های خود شامل نحوه تأمین مالی اقتصاد، کنترل بازار ارز، واردات و صادرات کالاها و مسائل پولی و بانکی را مطرح کردند.