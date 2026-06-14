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رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تقویت ذخایر ارزی و حمایت از تولید در دستور کار بانک مرکزی است

تقویت ذخایر ارزی و حمایت از تولید در دستور کار بانک مرکزی است
کد خبر : 1799044
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رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی و دولت تمام توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار خواهد بست و برای حمایت از تولید، برنامه‌های هدایت اعتباری را در دستور کار دارد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط کشور ناشی از جنگ تحمیلی گفت: بانک مرکزی تقویت ذخایر ارزی کشور را در هر شرایطی پیگیری می‌کند تا بتوانیم تأمین ارز نیازهای کشور را انجام دهیم.

وی افزود: تأمین ارز کالاهای اساسی در شرایط جنگ و پساجنگ بدون مشکل انجام شد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم گفت: افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناتراز و هدایت اعتباری در دستور کار است تا همزمان با کنترل رشد نقدینگی و تورم، تأمین مالی بخش‌های اقتصادی نیز انجام شود.

دکتر همتی تصریح کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی همچنین برای حمایت از بنگاه‌های متأثر از سیاست ارزی جدید دولت، عملکردی فراتر از بسته 700 همتی مصوب داشت و از 14 بهمن تا 24 اردیبهشت بیش از یک هزار و 76 همت تسهیلات به این بنگاه‌ها پرداخت شد.

در این جلسه، نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه موضوعات و دغدغه‌های خود شامل نحوه تأمین مالی اقتصاد، کنترل بازار ارز، واردات و صادرات کالاها و مسائل پولی و بانکی را مطرح کردند.

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