این تفاهم‌نامه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، افزایش سهم راه‌آهن در جابه‌جایی بار، تقویت مراکز لجستیکی کشور، توسعه ترانزیت و تحقق سیاست‌های کلان حمل‌ونقل کشور به امضا رسید.

امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های لجستیکی و ریلی با مرکز لجستیک مرزی سرخس

در این مراسم، تفاهم‌نامه توسعه و تقویت همکاری‌های لجستیکی، ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی در مرکز لجستیک مرزی سرخس منعقد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، توسعه زیرساخت‌های ریلی در منطقه آزاد سرخس در سه سطح لجستیکی و در محدوده‌ای بالغ بر یک هزار و 300 هکتار، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی مرکز لجستیک مرزی سرخس و همچنین تسهیل فرآیندهای گمرکی از طریق تأمین و استقرار تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاه‌های ایکس‌ری و باسکول در دستور کار قرار خواهد گرفت.

امضای تفاهم‌نامه همکاری لجستیکی با بنیاد مستضعفان

همچنین تفاهم‌نامه همکاری لجستیکی میان شرکت راه‌آهن و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با هدف طراحی، ایجاد، توسعه، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از پایانه‌های لجستیکی ریلی کالا و کانتینر در سطح شبکه ریلی کشور به امضا رسید. این همکاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی و اقتصادی طرفین در مراکز لجستیکی از جمله خواف، آپرین و زاهدان اجرایی خواهد شد.

امضای تفاهم‌نامه با هلدینگ لجستیک کشتیرانی

در ادامه، تفاهم‌نامه همکاری لجستیکی میان شرکت راه‌آهن و شرکت خدمات نمایندگی و بندری کشتیرانی هوپاد دریا (به نمایندگی از هلدینگ لجستیک کشتیرانی) منعقد شد. این تفاهم‌نامه با هدف توسعه و بهره‌برداری از پایانه‌های لجستیکی ریلی کالا و کانتینر در مراکز لجستیکی شبکه ریلی و بنادر کشور، از جمله مرکز لجستیکی آپرین، به امضا رسید.

امضای تفاهم‌نامه با شرکت آلومینیوم ایران

از دیگر تفاهم‌نامه‌های این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت راه‌آهن و شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) بود که با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی مواد اولیه و محصولات این شرکت منعقد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری در زمینه برنامه‌ریزی برای تأمین واگن، بارگیری، حمل، تخلیه و همچنین تعیین سازوکارهای بهره‌برداری و تعرفه‌های حمل ریلی در دستور کار طرفین قرار خواهد گرفت.

امضای تفاهم‌نامه با مؤسسه جهاد اقتصاد

همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت راه‌آهن و مؤسسه جهاد استقلال با هدف توسعه مسیرهای واردات و حمل کالاهای اساسی کشور از طریق شبکه ریلی به امضا رسید. این تفاهم‌نامه در راستای تقویت پدافند غیرعامل، تنوع‌بخشی به مبادی تأمین کالاهای اساسی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور و اجرای سیاست‌های دولت در حوزه امنیت غذایی منعقد شده است.

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، توسعه حمل‌ونقل ریلی کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های لجستیکی و تثبیت نرخ حمل، ایجاد و توسعه انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در مجاورت خطوط ریلی، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی دنبال خواهد شد.

امضای این پنج تفاهم‌نامه گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور، ارتقای جایگاه حمل‌ونقل ریلی در زنجیره تأمین، افزایش ظرفیت ترانزیت و تجارت و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای بخش حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود.