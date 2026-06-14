با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛
امضای ۵ تفاهمنامه توسعه حملونقل ریلی با بخش خصوصی
پنج تفاهمنامه توسعه حمل و نقل ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، رییس بنیاد مستضفعان و نمایندگان بخشهای خصوصی به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، امروز، یکشنبه 23 خرداد، آیین امضای تفاهمنامههای توسعه حملونقل ریلی با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن و جمعی از مدیران ارشد بخش خصوصی در ساختمان مرکزی شهدای راهآهن برگزار شد.
این تفاهمنامهها با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی، افزایش سهم راهآهن در جابهجایی بار، تقویت مراکز لجستیکی کشور، توسعه ترانزیت و تحقق سیاستهای کلان حملونقل کشور به امضا رسید.
امضای تفاهمنامه توسعه همکاریهای لجستیکی و ریلی با مرکز لجستیک مرزی سرخس
در این مراسم، تفاهمنامه توسعه و تقویت همکاریهای لجستیکی، ترانزیت و حملونقل ریلی در مرکز لجستیک مرزی سرخس منعقد شد. بر اساس این تفاهمنامه، توسعه زیرساختهای ریلی در منطقه آزاد سرخس در سه سطح لجستیکی و در محدودهای بالغ بر یک هزار و 300 هکتار، افزایش ظرفیت حملونقل ریلی مرکز لجستیک مرزی سرخس و همچنین تسهیل فرآیندهای گمرکی از طریق تأمین و استقرار تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاههای ایکسری و باسکول در دستور کار قرار خواهد گرفت.
امضای تفاهمنامه همکاری لجستیکی با بنیاد مستضعفان
همچنین تفاهمنامه همکاری لجستیکی میان شرکت راهآهن و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با هدف طراحی، ایجاد، توسعه، سرمایهگذاری و بهرهبرداری از پایانههای لجستیکی ریلی کالا و کانتینر در سطح شبکه ریلی کشور به امضا رسید. این همکاری با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای فنی و اقتصادی طرفین در مراکز لجستیکی از جمله خواف، آپرین و زاهدان اجرایی خواهد شد.
امضای تفاهمنامه با هلدینگ لجستیک کشتیرانی
در ادامه، تفاهمنامه همکاری لجستیکی میان شرکت راهآهن و شرکت خدمات نمایندگی و بندری کشتیرانی هوپاد دریا (به نمایندگی از هلدینگ لجستیک کشتیرانی) منعقد شد. این تفاهمنامه با هدف توسعه و بهرهبرداری از پایانههای لجستیکی ریلی کالا و کانتینر در مراکز لجستیکی شبکه ریلی و بنادر کشور، از جمله مرکز لجستیکی آپرین، به امضا رسید.
امضای تفاهمنامه با شرکت آلومینیوم ایران
از دیگر تفاهمنامههای این مراسم، تفاهمنامه همکاری میان شرکت راهآهن و شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) بود که با هدف توسعه حملونقل ریلی مواد اولیه و محصولات این شرکت منعقد شد. بر اساس این تفاهمنامه، همکاری در زمینه برنامهریزی برای تأمین واگن، بارگیری، حمل، تخلیه و همچنین تعیین سازوکارهای بهرهبرداری و تعرفههای حمل ریلی در دستور کار طرفین قرار خواهد گرفت.
امضای تفاهمنامه با مؤسسه جهاد اقتصاد
همچنین تفاهمنامه همکاری میان شرکت راهآهن و مؤسسه جهاد استقلال با هدف توسعه مسیرهای واردات و حمل کالاهای اساسی کشور از طریق شبکه ریلی به امضا رسید. این تفاهمنامه در راستای تقویت پدافند غیرعامل، تنوعبخشی به مبادی تأمین کالاهای اساسی، افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور و اجرای سیاستهای دولت در حوزه امنیت غذایی منعقد شده است.
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بر اساس این تفاهمنامه، توسعه حملونقل ریلی کالاهای اساسی، کاهش هزینههای لجستیکی و تثبیت نرخ حمل، ایجاد و توسعه انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در مجاورت خطوط ریلی، افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی بار، توسعه حملونقل ترکیبی و همچنین صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی دنبال خواهد شد.
امضای این پنج تفاهمنامه گامی مهم در توسعه زیرساختهای لجستیکی کشور، ارتقای جایگاه حملونقل ریلی در زنجیره تأمین، افزایش ظرفیت ترانزیت و تجارت و تحقق اهداف برنامههای توسعهای بخش حملونقل کشور به شمار میرود.