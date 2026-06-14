به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه صادق، در نشست هفتگی پایش طرح‌های مسکن که روز یکشنبه ۲۴ خرداد برگزار شد، با تأکید بر تسریع در تأمین واحدهای مسکن استیجاری زوج‌های جوان، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی وزارت راه و شهرسازی، تسهیل دسترسی مردم و گروه‌های هدف به مسکن در دو بخش مالکیت و استیجار است.

وی در این جلسه که با حضور معاونان حوزه مسکن، مدیران کل ستادی، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، مدیران بنیاد مسکن و بانک مسکن و… برگزار شد، اعلام کرد: بخشی از این تسهیل‌گری از طریق ساخت و واگذاری واحدهای مسکن ملی انجام می‌شود که پروژه‌های این طرح در سراسر کشور با پیشرفت مناسب در حال اجرا است و وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای این طرح خود را متعهد به مردم می‌داند. پیشرفت محسوس طرح‌ها و جهش در تحویل واحدهای مسکونی طرح‌های ملی مسکن در این دوره، مؤید این موضوع است.

واگذاری زمین به مردم در مناطق مناسب

وزیر راه و شهرسازی افزود: بخش دیگر مربوط به واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن است. در شهرها و مناطقی که امکان آماده‌سازی زمین و تأمین خدمات زیربنایی وجود دارد، زمین آماده‌سازی شده و به متقاضیان واگذار می‌شود.

صادق ادامه داد: بخش دیگر فرآیند تسهیل دسترسی مردم به مسکن، سیاست استیجار و واگذاری مسکن استیجاری است و به دلیل آنکه با این اقدام، در زمان کوتاه‌تری دسترسی مردم به مسکن تسهیل می‌شود، اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: تا افق ۱۴۰۷، تأمین و واگذاری ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری مختص زوج‌های جوان هدف‌گذاری شده است. این موضوع به‌خصوص در کلانشهرها که مشکل مسکن در آن‌ها بیشتر است، اهمیت بیشتری داشته و از اولویت برخوردار است.

ورود انبوه‌سازان و بخش خصوصی به طرح استیجار

وی تأکید کرد: لازم است شرایط ورود انبوه‌سازان و سازندگان بخش خصوصی به حوزه استیجار تسهیل شده و این موضوع به‌خصوص در بافت‌های فرسوده داخل شهرها پیگیری و اجرایی شود.

وی خطاب به معاونان مسکن و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها گفت: در حوزه تأمین مسکن استیجاری با تلاش مضاعف، لازم است هر اقدام و روشی که به پیشبرد و تسهیل‌گری امر کمک می‌کند، به کار گرفته شود تا خدمات‌رسانی به مردم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

نوسازی بافت فرسوده همزمان با تأمین مسکن اجاره‌ای

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی و انبوه‌سازان برای ورود به حوزه استیجار و مشارکت در تأمین زمین، ساخت و تأمین واحدهای استیجاری، اعلام کرد: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به‌خصوص در بافت‌های فرسوده نه تنها به تأمین مسکن مناسب در درون شهرها کمک می‌کند، بلکه اقدامی مؤثر به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است.

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌ها

صادق همچنین با اشاره به اهتمام این وزارتخانه جهت تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌ها و واگذاری این موضوع به شورای مسکن استان‌های کشور، اعلام کرد: موضوع مدیریت بازار اجاره و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مطالبه مردم است. اغلب استان‌ها نیز تاکنون اقدام به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بر اساس قانون و شرایط هر استان کرده‌اند. لازم است استان‌هایی که تاکنون اقدام به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نکرده‌اند، نسبت به تشکیل شورای مسکن استان و تعیین و اعلام سقف افزایش اجاره‌بها با سرعت و جدیت اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص تعیین سقف‌های افزایش اجاره‌بها در استان‌ها به منظور آگاهی‌بخشی به مردم تأکید کرد.

وی بر ضرورت هماهنگی با نهادهای نظارتی و اجرایی استانی مانند بازرسی، تعزیرات و… جهت نظارت جدی بر رعایت قانون و همچنین گزارش‌دهی به مردم در این خصوص از طریق رسانه‌ها تأکید کرد.

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