سامانه «آماد» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا ، سید امیرحسین گرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در مراسم رونمایی از سامانه آماد با بیان اینکه این فقط رونمایی از یک رسانه جدید نیست، بلکه آغاز مسیری تازه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای در جهت ارتقای اثربخشی دانش، توسعه گفت‌وگو با مردم و ایجاد پیوند میان دانشگاه، دانش تخصصی و جامعه است، گفت: رسانه آماد قرار است به عنوان یک ابزار راهبردی، نقش مؤثری در انتقال یافته‌های علمی به مردم و مسئولان ایفا کند و زمینه استفاده عملی از دستاوردهای پژوهشی در حوزه مدیریت بحران و سوانح طبیعی را فراهم سازد.

وی ادامه داد: معتقدم تولید دانش به تنهایی کافی نیست و اگر بهترین پژوهش‌ها، دقیق‌ترین تحلیل‌ها و ارزشمندترین داده‌ها تولید شود اما در اختیار مردم و تصمیم‌گیران قرار نگیرد، دستیابی به مأموریت‌های سازمانی ممکن نخواهد بود.

به گفته رییس پژوهشکده سوانح طبیعی ، توسعه در جهان امروز بر پایه دانش شکل می‌گیرد، اما این دانش زمانی به توسعه منجر می‌شود که به درستی منتقل، فهمیده و در فرآیند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.

گرکانی ادامه داد: این مجموعه به عنوان یکی از مراکز قدیمی پژوهشی کشور، مأموریت خود را ارتقای دانش تخصصی در حوزه سوانح طبیعی و کمک به کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها تعریف کرده و همواره تلاش داشته است با انجام پژوهش‌های کاربردی و ارائه راهکارهای علمی، در مدیریت بحران، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری کشور نقش‌آفرین باشد.

وی راه‌اندازی نخستین مرکز رسانه حوزه بحران را در ادامه همین مأموریت دانست و تصریح کرد: صرف انتشار مقاله، کتاب و انبوهی از تولیدات علمی لزوماً به حل مسائل کشور منجر نمی‌شود. با وجود حجم قابل توجه تولیدات علمی، هنوز در بسیاری از شاخص‌های توسعه به سطح مطلوب نرسیده‌ایم و این مسئله نشان‌دهنده فاصله میان دانش تولید شده و بهره‌برداری عملی از آن در جامعه است.

گرکانی با اشاره به ضرورت ایجاد پیوند میان دانش، مردم و مسئولان گفت: رسانه آماد تنها یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست، بلکه بستری برای ارتباط مؤثر با جامعه، آموزش، اقناع، گفت‌وگو و جریان‌سازی در حوزه حوادث و سوانح طبیعی به شمار می‌رود. به گفته وی، مأموریت این رسانه، شکل‌دادن به روایت‌های صادقانه، معتبر و علمی در حوزه بحران است تا اطلاعات تخصصی در قالبی قابل فهم و قابل استفاده در اختیار جامعه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در بسیاری از مراکز علمی معتبر جهان، تنها میزان تولید علم ملاک ارزیابی نیست، بلکه اثرگذاری اجتماعی، حضور در میان مردم، نفوذ در افکار عمومی و توان تعامل با جامعه از شاخص‌های مهم سنجش عملکرد این مراکز محسوب می‌شود.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی همچنین با اشاره به ضرورت بازآفرینی محتوای علمی برای گروه‌های مختلف مخاطب افزود: حجم گسترده اطلاعات و محتوای تخصصی تولید شده در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، نیازمند ترجمه ارتباطی و رسانه‌ای است. رسانه باید بتواند این محتوا را متناسب با نیاز مخاطبان مختلف بازتولید کند؛ به‌طوری که برای مردم، محتوایی آموزشی و قابل فهم، برای مسئولان، بسته‌های سیاستی و مدیریتی و برای دانشگاهیان، اطلاعاتی دقیق و تخصصی ارائه شود.

گرکانی در پایان اظهار داشت: امیدواریم رسانه آماد بتواند به حلقه اتصال میان دانش، رسانه، مردم و مدیران کشور تبدیل شود و نقش مؤثرتری در بهره‌گیری از یافته‌های علمی برای مدیریت بحران و کاهش خسارات ناشی از حوادث ایفا کند.

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