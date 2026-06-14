آغاز پرداخت وام ۵٠٠ میلیون تومانی مسکن روستایی در هفته گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجید جودی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراسم از رونمایی از «رسانه آماد» اظهار داشت: پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از هفته گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کارمزد این تسهیلات ۵ درصد و باز پرداخت آن ۲۰ساله است، گفت: امسال وام مسکن روستایی علاوه بر روستاها، مشمول خانوارهای دهک‌های یک تا چهار ساکن شهرها هم می‌شود.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به حمایت‌های دولت از این تسهیلات ادامه داد: دولت برای هر فقره از این تسهیلات، طی دوره ۲۰ساله بازپرداخت، حدود یک میلیارد تومان یارانه سود به شبکه بانکی پرداخت می‌کند.

جودی افزود: از سهمیه ۲۲۰ هزار فقره تسهیلات مصوب، تا به امروز ۱۴۰ هزار فقره به شبکه بانکی ابلاغ شده و ۴ هزار متقاضی به بانک‌ها معرفی شده‌است و از روزهای آینده انعقاد قراردادها و پرداخت وام افزایش پیدا می‌کند.

وی همچنین از شارژ کارت‌های بانکی ۶۵۰۰ نفر از آسیب دیدگان جنگ رمضان برای تامین اقلام ضروری زندگی خبر داد و گفت: در قالب طرح تأمین اقلام ضروری زندگی، کارت‌های بانکی برای حدود ۶۵۰۰ نفر شارژ شده که شامل ۲۵۰ میلیون تومان کمک و تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان وام و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای خرید وسایل ضروری منازل آسیب‌دیده است.

جودی افزود: تاکنون ۵۵ هزار واحد آسیب دیده تعمیری در جنگ رمضان تکمیل شده و عملیات تعمیرات اساسی و احداث مجدد هم آغاز شده است. همچنین برای خانواری که واحدهای آن آسیب دیده، کمک ودیعه مسکن در نظر گرفته شد و تاکنون حدود ۲۳۵۰ نفر از این تسهیلات برای اجاره مسکن استفاده کرده‌اند.

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