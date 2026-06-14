ارائه خدمات مبتنی بر کارت در بانک تجارت فعال شد

به گزارش ایلنا؛ بانک تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ضمن قدردانی از سعه صدر مشتریان ارجمند به استحضار می‌رساند، ارائه خدمات انتقال وجه از طریق خودپرداز و خرید از پایانه‌های فروشگاهی و سایر درگاه‌های پرداخت در کمتر از ۲۴ ساعت پس از اختلال، صبح امروز (یکشنبه ۲۴ خرداد ماه) فعال شد.

همچنین انجام خدمات مبتنی بر کارت از بستر همراه بانک‌تجارت امکانپذیر است.

ضمنا تمامی شعب بانک تجارت در سراسر کشور آماده ارائه خدمات واریز و برداشت به مشتریان فاقد حساب متصل به کارت هستند.

برای رفاه حال مشتریان، سقف تراکنش‌های روزانه انتقال وجه کارتی از مبدا بانک‌تجارت به یک میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافت که مشتریان می‌توانند، سقف مذکور را در ۱۰ تراکنش 150 میلیون ریالی انجام دهند.»

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