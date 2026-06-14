نقش ۱۳ هزار برقبان در مدیریت پیک بار کشور/ تا امروز حتی یک خاموشی هم نداشتیم
سرپرست معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات به واسطه اجرای طرح مهتاب در مدیریت پیک بار تأثیرگذار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اکبر حسن بکلو در مراسم تجلیل از برقبانان کشور اظهار داشت: برقبانان در مقابله با سوداگران و استفادهکنندگان رمز ارز فعالیت دارند و کار سختی را انجام میدهند و در واقع بیشتر حافظ منافع کشور هستند.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۳ هزار و ۱۰۰ نفر از برقبانان با اقدامات خود تاثیر مهمی در مدیریت پیک بار داشتهاند، افزود: البته فعالیت این نیروها با دشواریهایی همراه است که بعضا برخی از این افراد هنگام مراجعه با بیاحترامی مواجه میشوند.
سرپرست معاونت هماهنگی توزیع این شرکت ادامه داد: در آستانه پیک بار هستیم و اقدامات ما باعث میشود امسال را همانند سالهای گذشته پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کرد: تا به امروز حتی یک خاموشی نیز ارائه نشده که این موضوع با تلاش همکاران محقق شده است.
حسن بکلو همچنین به اجرای طرح مهتاب اشاره کرد گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات نیز به واسطه اجرای طرح مهتاب در مدیریت پیک بار تأثیرگذار خواهد بود.