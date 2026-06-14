نقش ۱۳ هزار برقبان در مدیریت پیک بار کشور/ تا امروز حتی یک خاموشی هم نداشتیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اکبر حسن بکلو در مراسم تجلیل از برقبانان کشور اظهار داشت: برقبانان در مقابله با سوداگران و استفاده‌کنندگان رمز ارز فعالیت دارند و کار سختی را انجام می‌دهند و در واقع بیشتر حافظ منافع کشور هستند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۳ هزار و ۱۰۰ نفر از برقبانان با اقدامات خود تاثیر مهمی در مدیریت پیک بار داشته‌اند، افزود: البته فعالیت این نیروها با دشواری‌هایی همراه است که بعضا برخی از این افراد هنگام مراجعه با بی‌احترامی مواجه می‌شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی توزیع این شرکت ادامه داد: در آستانه پیک بار هستیم و اقدامات ما باعث می‌شود امسال را همانند سال‌های گذشته پشت سر بگذاریم.

وی تاکید کرد: تا به امروز حتی یک خاموشی نیز ارائه نشده که این موضوع با تلاش همکاران محقق شده است.

حسن بکلو همچنین به اجرای طرح مهتاب اشاره کرد گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات نیز به واسطه اجرای طرح مهتاب در مدیریت پیک بار تأثیرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/