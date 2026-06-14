به گزارش ایلنا، طرح مشارکت در تولید سایپا که با پرداخت سود مشارکت ۲۰.۵ درصدی به متقاضیان همراه است، از چند جنبه قابل توجه به نظر می‌رسد. نخست آنکه با هدایت تقاضا به سمت فرآیند تولید، بخشی از فشار موجود در بازار آزاد کاهش می‌یابد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر زمان عرضه و تقاضا از مسیرهای برنامه‌ریزی‌شده مدیریت شده‌اند، زمینه برای فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها محدودتر شده است.

از سوی دیگر، تداوم اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به کنترل قیمت خودرو کمک کند. زمانی که مشتریان از امکان ثبت‌نام و دریافت خودرو در قالب برنامه‌های مشخص تولید اطمینان داشته باشند، عطش خرید هیجانی در بازار کاهش پیدا می‌کند و انگیزه دلالان برای ورود به این حوزه کمتر می‌شود. البته تحقق این هدف در گرو استمرار و اجرای متناوب طرح‌های مشابه خواهد بود.

یکی دیگر از مزیت‌های این روش، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولید است. خودروساز با اطلاع از میزان تقاضای واقعی، می‌تواند برنامه تأمین قطعات، ظرفیت خطوط تولید و زمان‌بندی تحویل محصولات را با دقت بیشتری تنظیم کند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر خواهد شد.

همچنین منابع مالی حاصل از این طرح می‌تواند بخشی از نیاز نقدینگی تولید را تأمین کند. صنعت خودرو در سال‌های گذشته، با آثار به‌جا مانده از برخی تصمیمات مدیریتی گذشته مواجه بوده است. در چنین شرایطی، جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن‌ها به سمت تولید، راهکاری برای عبور از تنگناهای مالی محسوب می‌شود.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که برخی قطعه‌سازان خاص در سال‌های اخیر با ایجاد محدودیت در تأمین قطعات، فشار مضاعفی بر روند تولید وارد کرده‌اند. از این منظر، افزایش توان نقدینگی خودروساز می‌تواند قدرت مانور بیشتری برای تأمین نیازهای تولید و حفظ جریان تولید ایجاد کند.

از طرفی طرح مشارکت در تولید می‌تواند باعث شود که متقاضی با سرمایه‌ کمتر و برنامه ریزی مالی بهتر‌ خودرو خریداری کند.

در مجموع، طرح مشارکت در تولید را می‌توان اقدامی در راستای تأمین مالی تولید، کاهش التهاب بازار، محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه و تقویت برنامه‌ریزی تولید دانست.

موفقیت نهایی این طرح اما به تداوم اجرای آن، پایبندی به تعهدات و افزایش مستمر تیراژ تولید وابسته خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند هم به نفع مصرف‌کننده و هم به سود صنعت خودرو کشور تمام شود.

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