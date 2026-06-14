اشتغالزایی از مسیر تجدیدپذیرها/ آغاز آموزش برای توسعه انرژی پاک

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جمیل احمدی در مراسم رونمایی از تجهیز و راه اندازی ۱۷ مرکز تخصصی آموزش انرژی خورشیدی ضمن قدردانی از تعامل سازنده برای توانمندسازی نیروی انسانی، اظهار داشت: رسالت اصلی سازمان فنی و حرفه‌ای، ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی کار متناسب با نیازهای روز جامعه است.

وی ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های فعلی کشور خواند و یادآورشد: ما معتقدیم این تهدید می‌تواند به یک فرصت طلایی تبدیل شود. طرحی را آماده کرده‌ایم که با استفاده از آن می‌توانیم همزمان ۲ مساله مهم یعنی رفع ناترازی انرژی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای متقاضیان کار را مدیریت کنیم.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به دستاوردهای همکاری مشترک با وزارت نیرو و ساتبا افزود: در گام نخست، ۱۰ کارگاه آموزشی تخصصی در سطح کشور ایجاد شده که بازخوردهای بسیار مثبتی داشته است. با توجه به گستردگی مراکز فنی و حرفه‌ای که بیش از ۷۰۰ مرکز را در بر می‌گیرد، هدف‌گذاری کرده‌ایم که این کارگاه‌ها را در ۵۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای توسعه دهیم.

وی در ارائه گزارشی از عملکرد آموزشی این سازمان اعلام کرد: به تازگی، ۴ هزار و ۲۶۱ نفر در سراسر کشور آموزش‌های تخصصی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی را فرا گرفتند. همچنین در مراکز تجهیز شده جدید نیز تاکنون ۱۸۳ نفر تحت آموزش‌های فنی قرار گرفته‌اند که برنامه ما افزایش مستمر این ظرفیت است.

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور درباره تنوع آموزشی این رشته‌ها گفت: در حال حاضر ۱۰۶ عنوان آموزشی برای این حوزه تدوین شده است که سرفصل‌های متنوعی از قبیل انرژی‌های بادی، خورشیدی و سایر فناوری‌های تجدیدپذیر را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌های مهم این آموزش‌ها، مبحث بهینه‌سازی مصرف انرژی است که فارغ‌التحصیلان آن موفق به دریافت گواهینامه بین‌المللی خواهند شد که این امر ارزش افزوده بالایی برای مهارت‌آموزان ایجاد می‌کند.

وی بر لزوم توسعه این همکاری‌ها در استان‌های مختلف کشور تاکید کرد و گفت: این حرکت یک اقدام ارزشمند در جهت پیوند زدن مهارت‌آموزی با یکی از اساسی‌ترین نیازهای زیرساختی کشور است.

احمدی ابراز امیدواری کرد که با استمرار این تعامل، شاهد تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای عبور از چالش‌های انرژی باشیم.

انتهای پیام/