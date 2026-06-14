تحول جدی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
رییس پژوهشگاه نیرو با اشاره به تحولات اخیر در حوزه تجدیدپذیرها گفت: در کشور شاهد یک تحول جدی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هستیم و طرحهای این حوزه با قدرت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجید عمیدی در مراسم رونمایی از تجهیز و راه اندازی ۱۷ مرکز تخصصی آموزش انرژی خورشیدی با تأکید بر شتابگیری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور گفت: برای پایداری این مسیر، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه نصب، بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری نیروگاههای خورشیدی و بادی ضروری است و پژوهشگاه نیرو با تکیه بر ظرفیت علمی و آزمایشگاهی خود، تولید محتوای آموزشی تخصصی این حوزه را دنبال میکند.
وی افزود: فراهم شدن این بستر، فرصتی ارزشمند برای حضور نهادهای آموزشی و پژوهشی در یک حرکت ملی است؛ حرکتی که با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص آغاز شده است.
رییس پژوهشگاه نیرو با اشاره به تحولات اخیر در حوزه تجدیدپذیرها افزود: در کشور شاهد یک تحول جدی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هستیم و طرحهای این حوزه با قدرت در حال پیگیری است.
وی افزود: با وجود شرایط سخت و پیچیدگیهای موجود، با همت و توانمندی مجموعههای فعال در این بخش، اهداف تعیینشده قابل تحقق خواهد بود.
عمیدی ورود ۲ مجموعه بزرگ آموزشی کشور به حوزه تجدیدپذیرها را اقدامی مهم دانست و یادآورشد: بسیار خرسندیم که سازمان آموزش فنی و حرفهای و دانشگاه ملی مهارت، انرژیهای تجدیدپذیر را در اولویتهای آموزشی خود قرار دادهاند. این مسیر از حوزه خورشیدی آغاز شده و باید در ادامه به سایر حوزهها از جمله انرژی بادی نیز با جدیت گسترش یابد.
وی با تاکید بر ظرفیت بالای کشور در انرژی خورشیدی و بادی تصریح کرد: کشور از پتانسیل بسیار مطلوبی در حوزه خورشیدی و بادی برخوردار است، اما توسعه این ظرفیتها تنها به احداث نیروگاه محدود نمیشود؛ بلکه موضوع بهرهبرداری، نگهداری و تعمیرات، بهویژه در نیروگاههای بادی، اهمیت بسیار بالایی دارد.
وی ادامه داد: در حوزه نیروگاههای بادی، به دلیل پیچیدگیهای فنی، نیازمند تکنسینها و نیروهای متخصص در رشتههای مختلف است این موضوع باید در برنامهریزیهای آموزشی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به جایگاه این پژوهشگاه در وزارت نیرو گفت: پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی تخصصی وزارت نیرو، ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی قابل توجهی دارد و در ۸ استان مهم کشور نیز از زیرساختهای آموزشی برخوردار است. در سال گذشته نیز حدود ۴۰ هزار نفرساعت فعالیت آموزشی در این مجموعه انجام شده است.
عمیدی با بیان اینکه مأموریت اصلی پژوهشگاه نیرو در این طرح، تمرکز بر تولید محتوای تخصصی است، افزود: پژوهشگاه نیرو طی بیش از ۳۰ سال فعالیت در صنعت برق، تجربه و دانش تخصصی ارزشمندی را در اختیار دارد و میتواند این ظرفیت را در خدمت آموزش نیروهای متخصص حوزه تجدیدپذیرها قرار دهد.
وی با اشاره به برخی چالشهای فنی در اجرای پروژههای خورشیدی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در برخی نیروگاههای خورشیدی کوچک و بزرگ مشاهده میشود، نبود تناسب میان اجزای فنی مانند پنلها، باتریها و اینورترهاست. ممکن است نصب از نظر ظاهری انجام شده باشد، اما طراحی و انتخاب تجهیزات از نظر فنی صحیح نباشد. این موضوع نشان میدهد که آموزش تخصصی و محتوای دقیق در این حوزه بسیار ضروری است.
رئیس پژوهشگاه نیرو گفت: پژوهشگاه نیرو در حوزههای مختلف از جمله فناوری توربین بادی ۲ مگاوات، انرژی خورشیدی و تجهیزات مرتبط، فعالیتهای پژوهشی گستردهای داشته و از نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای آزمایشگاهی برخوردار است.
عمیدی از راهاندازی آزمایشگاه اینورتر در پژوهشگاه نیرو خبر داد و افزود: آزمایشگاه اینورتر راهاندازی شده و بهزودی آزمایشگاه مرجع خورشیدی نیز تکمیل خواهد شد. این زیرساختها میتواند مبنای مناسبی برای تدوین سرفصلها، استانداردها و محتوای آموزشی مورد نیاز کشور باشد.
وی تاکید کرد: هدف ما این نیست که فقط آموزش را در پژوهشگاه توسعه دهیم، بلکه مأموریت اصلی، تولید محتوا، تدوین برنامههای آموزشی و انتقال دانش تخصصی به مجموعههای آموزشی کشور است تا سازمانهایی مانند فنی و حرفهای و دانشگاه ملی مهارت بتوانند این آموزشها را در سطح گسترده ارائه کنند.
عمیدی گفت: برخی آموزشهای بسیار تخصصی ممکن است توسط خود پژوهشگاه اجرا شود، اما بخشهای عمومیتر باید در سطح کشور گسترش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجموعههای آموزشی و مهارتی، نیروی انسانی مورد نیاز برای نصب، بهرهبرداری، نگهداری و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهصورت هدفمند تربیت شود.