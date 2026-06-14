اعلام آمادگی دانشگاه برای توسعه تحدیدپذیرها و کاهش ناترازی برق
رییس دانشگاه ملی مهارت گفت: دانشگاه ملی مهارت این آمادگی را دارد که نقش مؤثرتری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش ناترازی برق و تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا زمانی در مراسم رونمایی از تجهیز و راهاندازی ۱۷ مرکز تخصصی آموزش انرژی خورشیدی اظهار داشت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بدون تربیت تکنسین و نیروی متخصص ممکن نیست و دانشگاه ملی مهارت آمادگی دارد با همکاری صنعت برق، آموزشهای مهارتی این حوزه را گسترش داده و ۵۰ دانشکده را به تجهیزات تخصصی انرژیهای نو مجهز کند.
وی افزود: دانشگاه ملی مهارت آمادگی دارد با توان بیشتری در مسیر توسعه آموزشهای مهارتی مورد نیاز کشور، بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، نقشآفرینی کند.
رییس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به جایگاه این دانشگاه، افزود: دانشگاه ملی مهارت، تنها متولی دولتی آموزش عالی مهارتی در کشور است و آموزش در این دانشگاه بهصورت رایگان و همراه با ارائه خدمات دانشجویی انجام میشود. این مرکز اکنون در ۱۲۱ نقطه جغرافیایی کشور فعال است و با ماموریت تربیت نیروی انسانی ماهر، در امتداد آموزشهای هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش فعالیت میکند.
زمانی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۱۵ رشته دانشگاهی در نزدیک به سه هزار رشتهمحل در دانشگاه ملی مهارت ارائه میشود و تمرکز اصلی دانشگاه بر مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است؛ زیرا مأموریت اصلی ما تأمین نیروی کار ماهر متناسب با نیاز بازار کار است، نه توسعه آموزشهای فقط نظری یا تحصیلات تکمیلی.
رئیس دانشگاه ملی مهارت با تأکید بر اینکه برنامههای آموزشی این دانشگاه بر اساس نیاز واقعی بازار کار تدوین میشود، گفت: یکی از ویژگیهای اصلی دانشگاه این است که بخش خصوصی و فعالان بازار کار در طراحی، بازنگری و تدوین برنامههای درسی نقش دارند. از همین رو، از مجموعههای فعال در صنعت انرژی نیز دعوت میکنیم در بازنگری سرفصلهای آموزشی مشارکت کنند تا آموزشها به طور کامل متناسب با تحولات فناوری و نیاز صنعت باشد.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد ساعتهای آموزشی در دانشگاه ملی مهارت به آموزشهای عملی اختصاص دارد، افزود: همین ویژگی باعث شده فارغالتحصیلان این دانشگاه از آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار برخوردار باشند.
زمانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشانکرد: دانشگاه ملی مهارت از سال ۱۳۹۸ وارد این حوزه شده و در همان سال ۳۰ نیروگاه خورشیدی ۱۰ و ۲۰ کیلوواتی متصل به شبکه را در دانشکدههای خود در استانهای مختلف راهاندازی کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۰ دورههای تخصصی برای توانمندسازی مربیان دانشگاه در این حوزه برگزار شد تا ظرفیت آموزش انرژیهای تجدیدپذیر در مجموعه دانشگاه تقویت شود.
رئیس دانشگاه ملی مهارت با بیان اینکه این دانشگاه علاوه بر دورههای منجر به مدرک، دورههای کوتاهمدت مهارتی نیز ارائه میدهد، گفت: این دورهها بر اساس استانداردهای مشخص و متناسب با نیاز بازار طراحی شدهاند و میتوانند پاسخگوی نیاز صنعت در تربیت تکنسینهای مورد نیاز باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه ملی مهارت از ظرفیت ۸۸۸ عضو هیات علمی و یکهزار و ۹۹۴ مدرس بهره میبرد و برای ارتقای کیفیت آموزشها، آماده استفاده از استادان و متخصصان باتجربه بخش صنعت و بخش خصوصی نیز هست.
زمانی با اشاره به نیازهای تجهیزاتی دانشگاه در توسعه آموزشهای انرژیهای نو، تصریحکرد: با توجه به محدودیت منابع، تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی بدون همکاری صنعت و نهادهای مرتبط دشوار است. به همین دلیل انتظار داریم این همکاریها به سمت تجهیز مراکز آموزشی هدایت شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در گام نخست ۱۰ استان و در ادامه ۵۰ دانشکده فعال را به تجهیزات اولیه و تخصصی حوزه انرژیهای تجدیدپذیر مجهز کنیم، گام مهمی در تربیت نیروی انسانی ماهر برای این بخش برداشته خواهد شد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت همچنین پیشنهاد آموزشهای «سفارشمحور» را مطرح کرد و گفت: این دانشگاه آمادگی دارد بر اساس نیاز مستقیم صنعت، نیروهای مورد نیاز را با مهارتهای مشخص آموزش دهد؛ به این معنا که دستگاهها و بنگاههای فعال در صنعت انرژی میتوانند نیاز خود را اعلام کنند تا آموزشها دقیقاً متناسب با همان نیاز طراحی و اجرا شود.
زمانی تاکید کرد: دانشگاه ملی مهارت این آمادگی را دارد که با تقویت همکاری با وزارت نیرو، ساتبا، پژوهشگاه نیرو و سایر نهادهای مرتبط، نقش مؤثرتری در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش ناترازی برق و تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا کند.