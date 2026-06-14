جذب ۵۰ درصدی منابع ارزی تجدیدپذیرها
رییس ساتبا درباره آخرین وضعیت تأمین مالی گفت: تعهد صندوق توسعه ملی برای تأمین ارز مورد نیاز این بخش ۱.۸ میلیارد دلار بوده که قرار بود کل آن سال گذشته تخصیص یابد، اما تاکنون حدود ۵۰ درصد آن دریافت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت تأمین مالی اظهار داشت: تعهد صندوق توسعه ملی برای تأمین ارز مورد نیاز این بخش ۱.۸ میلیارد دلار بوده که قرار بود کل آن سال گذشته تخصیص یابد، اما تاکنون حدود ۵۰ درصد آن دریافت شده است.
وی افزود: از محل منابعی که با همکاری صندوق توسعه ملی و از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در اختیار این بخش قرار گرفته، تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیون دلار دریافت شده و در این بخش مشکل خاصی برای تأمین منابع وجود نداشته است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه تأمین مالی ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برای واگذاری به بخش خصوصی گفت: با وجود آنکه مصوبات و مسدودیهای لازم نیز صادر و به بانک مرکزی ابلاغ شده، اما هنوز از این محل ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: با این حال، هماهنگی میان ساتبا، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مناسب بوده و پیگیریها برای تسریع در تخصیص منابع ادامه دارد.
طرزطلب درباره تحقق هدفگذاری توسعه تجدیدپذیرها تا پایان سال نیز گفت: برنامه ما رسیدن به ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در چارچوب برنامه هفتم توسعه است و با وجود برخی عقبماندگیها، همچنان این هدف را قابل دستیابی میدانیم.
وی علت اصلی کندی اخیر در روند اجرا را نه کمبود ارز، بلکه تأخیر در ورود تجهیزات خریداریشده به کشور عنوان کرد و افزود: در ماههای گذشته به دلیل محدودیتها و مشکلات حملونقل، بخشی از تجهیزات بهموقع وارد کشور نشد، اما اکنون از مسیرهای زمینی، ریلی، دریایی و هوایی ورود تجهیزات در حال انجام است و امیدواریم در ماههای آینده این عقبماندگی جبران شود.
رییس ساتبا تأکید کرد: حمایت دولت و وزارت نیرو از توسعه تجدیدپذیرها جدی است و ما نیز خود را موظف میدانیم این برنامه را به سرانجام برسانیم. اگر در تحقق اهداف کوتاهی شود، این کوتاهی از سمت ما خواهد بود، نه از نبود اراده و حمایت.
وی از راهاندازی نخستین صندوق پروژه خورشیدی کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد طی ۲ تا سه هفته آینده، اولین صندوق پروژه در حوزه خورشیدی راهاندازی میشود که ظرفیت آن ۵۰۰ مگاوات خواهد بود.
وی افزود: در این مدل، مردم و صنایع میتوانند در پروژههای خورشیدی مشارکت کرده و سهام آن را خریداری کنند. هدف این است که علاوه بر جذب سرمایههای مردمی، مشارکت عمومی در توسعه برق پاک نیز افزایش یابد.
طرزطلب با اشاره به رویکرد جدید این سازمان برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی، تجاری و کشاورزی گفت: پیشنهادی به دولت ارائه شده که بر اساس آن میتوان ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه کوچکمقیاس را با سرعت بالا در کشور اجرا کرد.
وی توضیح داد: در این برنامه، هم ساخت داخل تجهیزات و هم واردات اقلام مورد نیاز دنبال میشود تا امکان نصب سریع سامانههای خورشیدی در مقیاس خانگی و انشعابی فراهم شود.
رییس ساتبا با اشاره به محدودیت منابع ریالی برای توسعه نیروگاههای خانگی افزود: تاکنون به دلیل محدودیت منابع، پرداخت تسهیلات در این بخش محدود بوده و بانکها نیز برای تطبیق با سازوکارهای جدید، به زمان نیاز داشتند. با این حال، پیشنهاد افزایش منابع ریالی برای پوشش متقاضیان بیشتر به دولت ارائه شده است.
وی از فراهم شدن امکان استفاده از اینورترهای هیبریدی در سامانههای خورشیدی خبر داد و گفت: با مجوزهای صادرشده، از این پس امکان استفاده از اینورترهایی فراهم شده که در زمان اوج بار یا قطع برق، یک خانواده یا مجتمع تجاری بتواند از برق خورشیدی خود استفاده کند.
طرزطلب ادامه داد: همزمان، استفاده از ذخیرهسازها نیز در این سامانهها مجاز شده و پکیجهای مرتبط شامل پنل خورشیدی، اینورتر هیبریدی و باتری وارد کشور شده است. این بستهها بهزودی عرضه میشود و توسعه آن در دستور کار ساتبا قرار دارد.
طرزطلب درباره وضعیت نصب نیروگاههای تجدیدپذیر در دستگاههای دولتی نیز اعلام کرد: نصب نیروگاه خورشیدی برای ادارات الزامی است و حتی سهم تعیینشده از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: بر اساس دستور رئیسجمهور، در صورت عمل نکردن دستگاهها به این تکلیف، برخوردهایی از جمله قطع برق نیز پیشبینی شده است. ساتبا نیز اعلام آمادگی کرده هر ادارهای که درخواست نصب سامانه خورشیدی در پشتبام، حیاط یا فضای در اختیار خود داشته باشد، این پروژه را اجرا کند؛ مشروط بر آنکه هزینه آن پرداخت شود.
رییس ساتبا با بیان اینکه برآورد میشود تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد ادارات تاکنون در این مسیر اقدام کرده باشند، اظهار داشت: ظرفیت بالقوه ادارات برای نصب نیروگاه خورشیدی حدود ۱۵۰۰ مگاوات است و اگر این بار از روی شبکه برداشته شود، کمک بزرگی به تأمین برق و کاهش فشار بر شبکه خواهد کرد.ساتبا حتی آمادگی دارد هزینه اجرای این طرحها را بهصورت تدریجی از دستگاهها دریافت کند تا روند اجرای پروژهها تسهیل شود.
طرزطلب گفت: طبق آخرین اطلاعات، قرار است در همین ماه با ظرفیت ۵ مگاوات به شبکه متصل شود.
رییس ساتبا با تأکید بر اینکه توسعه تجدیدپذیرها باید به سطح مشارکت عمومی برسد، گفت: هدف ما این است که مردم نهتنها مصرفکننده، بلکه شریک توسعه برق پاک باشند؛ هم برق مطمئنتری در اختیار داشته باشند و هم در صورت تمایل، در این حوزه سرمایهگذاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: هرچه موانع حملونقل و تأمین تجهیزات کمتر شود، با سرعت بیشتری میتوان این برنامهها را جلو برد و از ظرفیت مردم، دولت، صنایع و منابع مالی موجود برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کرد.
رییس ساتبا گفت: با توسعه نیروگاههای خانگی، انشعابی و سامانههای مجهز به اینورترهای هیبریدی و ذخیرهساز، آموزش نیروی انسانی ماهر به یکی از ضرورتهای اصلی تبدیل شده و بر همین اساس، آموزش ۲۰۰ هزار نفر در برنامه پنجساله پیشبینی شده است