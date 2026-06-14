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شاخص کل بورس رکورد جدید زد

شاخص کل بورس رکورد جدید زد
کد خبر : 1798876
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شاخص کل بورس برای نخستین بار به محدوده ۴ میلیون و ۸۱۸ هزار واحد رسید.

به گزارش ایلنا؛ شاخص کل بورس با افزایش ۱۲۲ هزار واحدی معادل ۲.۶۱ درصد به محدوده‌ی ۴ میلیون و ۸۱۸ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحدی به محدوده‌ی یک میلیون و ۲۹۹ هزار واحد رسید.

ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی  به ۱۷ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان رسید و بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ورود پول به بازار سرمایه داشتیم.

ارزش صف‌های خرید به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع ۹۹ درصد بازار معادل ۸۰۷ نماد در محدوده‌ی مثبت و صف خرید معامله شدند و فقط ۱۰ نماد در محدوده‌ی منفی معامله شدند.

بیشترین ورود پول به گروه بانکها، صندوق‌های سهامی و خودرو و ساخت قطعات صورت گرفت.

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