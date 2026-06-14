افتتاح راهآهن میانه–اردبیل با ریل ملی ذوبآهن اصفهان
خط راهآهن میانه–اردبیل به طول ۱۷۳ کیلومتر به بهرهبرداری رسید؛ پروژهای ملی که از سال ۱۳۹۸ با تأمین ریل مورد نیاز توسط ذوبآهن اصفهان، شتاب بیشتری گرفت.
به گزارش ایلنا، خط راهآهن میانه–اردبیل به طول ۱۷۳ کیلومتر به بهرهبرداری رسید؛ پروژهای ملی که از سال ۱۳۹۸ با تأمین ریل مورد نیاز توسط ذوبآهن اصفهان، شتاب بیشتری گرفت.
ذوبآهن اصفهان از ابتدای اجرای این پروژه تاکنون ۱۹ هزار تن ریل 60E1 با گرید R260 را به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تحویل داده است.
رئیسجمهور در آیین افتتاح این پروژه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آن بیش از دو دهه پیش، تکمیل راهآهن میانه–اردبیل را نشانه تداوم مسیر پیشرفت کشور حتی در شرایط دشوار ناشی از تحریمها و بحرانها دانست و بر توانایی جمهوری اسلامی ایران در عبور از چالشها تأکید کرد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز این مسیر ریلی را شاهکار فنی و مهندسی فرزندان ایران زمین توصیف کرد و گفت: مهندسان ایرانی در شرایط سخت جغرافیایی و محدودیتهای مختلف، اجرای این پروژه را متوقف نکردند و امروز این مسیر به نمادی از توان مهندسی کشور تبدیل شده است.
راهآهن میانه–اردبیل از جمله دشوارترین پروژههای ریلی کشور محسوب میشود که در مسیر آن بیش از ۴۰ تونل، بیش از ۶۰ پل بزرگ و بیش از ۴۵۰ پل کوچک احداث شده است. همچنین وجود دهها سازه فنی، تونلها و پلهای مرتفع، این پروژه را به یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی کشور تبدیل کرده است.
این خط ریلی نقش مهمی در توسعه حملونقل، رونق اقتصادی، گردشگری و تسهیل ارتباطات منطقه شمالغرب کشور خواهد داشت و گامی مؤثر در تکمیل شبکه ریلی ملی به شمار میرود.