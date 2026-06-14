در ۲ ماهه ابتدای سال جاری رقم خورد؛
رشد درآمدهای عملیاتی بانک سینا
صورتهای مالی بانک سینا در پایان اردیبهشتماه حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای عملیاتی در اغلب سرفصلها است.
به گزارش ایلنا، بررسی گزارش فعالیت ماهانه بانک سینا در سایت کدال نشان میدهد؛ این بانک در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵، رشد قابل توجهی در درآمدهای عملیاتی خود ثبت کرده است. مجموع درآمدهای محققشده بانک از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشتماه به ۴۶ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۲۲ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال تا ماه قبل، بیانگر افزایش قابل توجه درآمدها از اعطای تسهیلات اعطائی است.
رشد درآمد تسهیلات اعطایی؛ موتور اصلی درآمدزایی بانک
همچنین بانک تنها در اردیبهشتماه موفق به شناسایی ۲۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال درآمد از این محل شده که نشاندهنده تداوم روند مناسب اعطای تسهیلات و مدیریت پرتفوی اعتباری بانک است.
جهش درآمد سرمایهگذاریها
درآمد حاصل از سرمایهگذاری بانک سینا در پایان اردیبهشتماه به ۷ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال رسیده است؛ این رقم از ابتدای سال تا پایان ماه گذشته ۳ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب درآمد سرمایهگذاریهای بانک بیش از دو برابر افزایش یافته که نشاندهنده بهبود بازدهی داراییهای سرمایهگذاری و تنوعبخشی به منابع درآمدی بانک است.
افزایش درآمد اوراق بدهی
بانک سینا از محل اوراق بدهی نیز عملکرد مطلوبی داشته است. درآمد این بخش از یک هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال از ابتدای سال تا ماه گذشته به ۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال در پایان اردیبهشتماه رسیده است. رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمد اوراق بدهی بیانگر استفاده مؤثر بانک از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی کمریسک برای کسب درآمد است.
رشد درآمد کارمزدی
درآمد کارمزد بانک نیز روندی صعودی را تجربه کرده است. این درآمد از ۲ هزار و ۹۳۶ میلیارد ریال در مدت مشابه فروردین ماه سال جاری به ۷ هزار و ۲۸ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین بانک در اردیبهشتماه بیش از ۴ هزار و ۹۲ میلیارد ریال درآمد کارمزدی شناسایی کرده است. افزایش سهم درآمدهای کارمزدی برای بانکها اهمیت ویژهای دارد، زیرا این درآمدها پایدارتر بوده و وابستگی بانک به درآمدهای مشاع را کاهش میدهد.
بر اساس این گزارش صورتهای مالی بانک سینا در پایان اردیبهشتماه حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای عملیاتی در اغلب سرفصلها است. افزایش درآمد تسهیلات اعطایی، رشد چشمگیر درآمد سرمایهگذاریها، بهبود درآمد اوراق بدهی و جهش درآمدهای کارمزدی نشان میدهد بانک در دو ماهه سال جاری توانسته منابع درآمدی خود را تقویت کند. تداوم این روند میتواند بر سودآوری بانک در فصلهای آتی اثر مثبتی داشته باشد و جایگاه بانک سینا را در میان بانکهای بورسی بهبود بخشد.