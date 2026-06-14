به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پیام، ضمن عذرخواهی از مشتریان، تأکید شده است که موضوع در حال بررسی و رفع توسط مراجع و تیم‌های فنی مرتبط بوده و اقدامات لازم برای بازگشت کامل خدمات در حال انجام است.

بانک ملی ایران همچنین از صبر، همراهی و شکیبایی مشتریان در این شرایط قدردانی کرده است.