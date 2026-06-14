به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر این خدمت نوین بانک کشاورزی برای بهره‌برداران تأکید کرد و گفت: با توسعه این ابزار در زنجیره‌های مختلف، فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های آن در تأمین سرمایه در گردش و مدیریت هزینه‌های تولید استفاده کنند.

وی این بانک را یکی از ارکان اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی و پشتیبان جدی تولیدکنندگان دانست و با قدردانی از اقدامات و حمایت‌های بانک کشاورزی در منطقه سیستان، افزود: ارائه خدمات مالی و اعتباری متناسب با نیازهای کشاورزان و تولیدکنندگان می‌تواند به تقویت پایداری تولید، کاهش مشکلات نقدینگی و رونق فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه کمک کند.

نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقلیمی منطقه سیستان و اهمیت پایداری فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه، اقدامات بانک کشاورزی در تأمین مالی طرح‌ها و حمایت از کشاورزان، نقش مؤثری در تداوم تولید و معیشت مردم منطقه داشته است.

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