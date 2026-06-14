نماینده مجلس: «نویپو» بانک کشاورزی دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را تسهیل کرد
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرایی شدن طرح اعتبار تعهدی دیجیتال بانک کشاورزی «نویپو»، این طرح را اقدامی نوآورانه و کارگشا در تسهیل دسترسی فعالان زنجیرههای دام و طیور به منابع مالی دانست.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر این خدمت نوین بانک کشاورزی برای بهرهبرداران تأکید کرد و گفت: با توسعه این ابزار در زنجیرههای مختلف، فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیتهای آن در تأمین سرمایه در گردش و مدیریت هزینههای تولید استفاده کنند.
وی این بانک را یکی از ارکان اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی و پشتیبان جدی تولیدکنندگان دانست و با قدردانی از اقدامات و حمایتهای بانک کشاورزی در منطقه سیستان، افزود: ارائه خدمات مالی و اعتباری متناسب با نیازهای کشاورزان و تولیدکنندگان میتواند به تقویت پایداری تولید، کاهش مشکلات نقدینگی و رونق فعالیتهای کشاورزی در این منطقه کمک کند.
نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقلیمی منطقه سیستان و اهمیت پایداری فعالیتهای کشاورزی در این منطقه، اقدامات بانک کشاورزی در تأمین مالی طرحها و حمایت از کشاورزان، نقش مؤثری در تداوم تولید و معیشت مردم منطقه داشته است.