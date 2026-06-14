به گزارش ایلنا؛ بانک ملی ایران با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرد که در پی بروز اختلال فنی در بخشی از زیرساخت‌های مشترک ارائه خدمات بانکی، برخی سرویس‌های این بانک نیز با محدودیت موقت مواجه شده‌اند.

در این پیام، ضمن عذرخواهی از مشتریان، تأکید شده است که موضوع در حال بررسی و رفع توسط مراجع و تیم‌های فنی مرتبط بوده و اقدامات لازم برای بازگشت کامل خدمات در حال انجام است.

بانک ملی ایران همچنین از صبر، همراهی و شکیبایی مشتریان در این شرایط قدردانی کرده است.

انتهای پیام/