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شرایط جدید معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی

شرایط جدید معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی
کد خبر : 1798802
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فرابورس ایران امروز جزئیات معاملاتی و قوانین مرتبط با نماد‌های اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، اعتبار همه اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات، تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران معتبر خواهد بود. به عبارت دیگر، متقاضیان دریافت تسهیلات باید ظرف یک ماه پس از توقف نماد، نسبت به استفاده از اوراق اقدام کنند.

فرابورس ایران محدودیت حجمی جدیدی برای سفارش‌های خرید این اوراق تعیین کرده است. حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی، ۲۸۰ ورقه تعیین شده است.

خریداران اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی موظف هستند این اوراق را حداقل به مدت ۴ ماه نگه‌داری کنند و طی این دوره مجاز به فروش نخواهند بود.

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