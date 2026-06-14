به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امیر دودابی نژاد در مراسم رونمایی از تجهیز و رونمایی ۱۷ مرکز تخصصی آموزش انرژی خورشیدی از جهش قابل توجه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور خبر داد و گفت: طی ۲۱ ماه گذشته ظرفیت این بخش بیش از چهار برابر شده و همزمان برای تربیت نیروی انسانی متخصص، ۱۷ مرکز آموزش تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر در نقاط مختلف کشور تجهیز و راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: در ۲۱ ماه گذشته حرکت شتابانی در این حوزه شکل گرفته و ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بیش از ۴ برابر افزایش یافته است.

معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا افزود: در گذشته توسعه این بخش با سرعتی محدود و در حد چند مگاوات در سال انجام می‌شد، اما در ماه‌های اخیر با سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولت و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کشور به رکورد قابل توجهی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دست یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص برای ادامه این روند گفت: توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند نیروهای انسانی ماهر در سطوح مختلف از کارگران ماهر و تکنسین‌ها تا مهندسان، طراحان و مشاوران است و به همین دلیل موضوع آموزش به عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.

دودابی‌نژاد ادامه داد: در همین راستا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور پیشنهاد تجهیز کارگاه‌های آموزشی در سطح کشور را ارائه کرد که با تصمیم و حمایت مسئولان، این طرح عملیاتی شد و در مرحله نخست ۱۷ مرکز آموزشی در نقاط مختلف کشور تجهیز شد.

وی درباره پراکندگی این مراکز توضیح داد: بخشی از این مراکز در دانشگاه ملی مهارت در استان‌های مازندران، خراسان رضوی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شده است.

وی گفت: مراکز دیگری نیز در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در استان‌های البرز، تهران، فارس، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، خوزستان، گلستان و خراسان جنوبی تجهیز شده‌اند.

دودابی نژاد خاطر نشان کرد: در پژوهشگاه نیرو و مؤسسه آموزش‌های تخصصی صنعت برق نیز مراکزی برای ارائه آموزش‌های عملی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر راه‌اندازی شده است.

دودابی‌نژاد با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی استانداردهای آموزشی ادامه داد: در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی برای تدوین استانداردهای شغلی و مهارتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده، اما با توجه به تحولات سریع این حوزه، لازم است سرفصل‌های آموزشی به‌روز شود.

وی اعلام کرد: در این زمینه پژوهشگاه نیرو مسئولیت بازنگری سرفصل‌ها و استانداردهای آموزشی را با همکاری سایر مراکز آموزشی بر عهده خواهد داشت و بر روند آموزش نیز نظارت می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی ساتبا گفت: با افتتاح این مراکز آموزشی، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص برای توسعه هرچه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور فراهم خواهد شد.

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