قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان است.
قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۴۱۴ تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۴۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۱۰۲ تومان است.
نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۴۸ تومان است.
نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۷۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۷۷۸ تومان است.
نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۷ تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۷۵۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۹۲۰ تومان است.
نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۷ هزار و ۸۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۹۸۵ تومان است