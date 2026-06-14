خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
کد خبر : 1798736
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان است.

به گزارش ایلنا؛ امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۷ هزار و ۲۷۶ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۴۱۴ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۴۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۱۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۴۸  تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۷۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۷۷۸  تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۷۵۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۹۲۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۷ هزار و ۸۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۹۸۵ تومان است

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی