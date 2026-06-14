قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۷ هزار و ۲۷۶ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۹۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۴۱۴ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۴۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۱۰۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۴۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۷۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۷۷۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۷۵۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۹۲۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۷ هزار و ۸۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۹۸۵ تومان است