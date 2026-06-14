به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی بانک ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات ایران و بانک توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند.

بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به زیرساخت ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و حذف اطلاعات اتفاق نیفتاده است.

در حال حاضر تمام زیرساخت‌ها تحت کنترل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است.

اولویت اصلی، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

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