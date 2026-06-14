اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها در خصوص اختلال در خدماترسانی چهار بانک
بررسیهای دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به زیرساخت ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و حذف اطلاعات اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی بانک ها در اطلاعیهای اعلام کرد، پیرو اختلال پیشآمده در سامانههای بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات ایران و بانک توسعه صادرات، تیمهای فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانههای غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از دادههای مشتریان و زیرساختهای بانکی کشور به اجرا گذاشتند.
بررسیهای دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به زیرساخت ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و حذف اطلاعات اتفاق نیفتاده است.
در حال حاضر تمام زیرساختها تحت کنترل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمنسازی و بازیابی سامانهها با سرعت در حال انجام است.
اولویت اصلی، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.
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