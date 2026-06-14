معادل دو نیروگاه بزرگ از تلفات شبکه کم شد/ گزارش های مردمی ماینرهای غیرمجاز محرمانه است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اله‌داد در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای بیش از یک‌ماهه طرح مهتاب در کشور اظهار داشت: در حال حاضر ۴۲ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد و قرائت کنتورهای این مشترکان، دست‌کم هر ۲ ماه یک بار، همچنین رفع خرابی کنتورها، خدمات پس از فروش، صدور صورت‌حساب‌ها و دیگر اقدامات مرتبط با حوزه مشترکان، بر عهده برق‌بانان است.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی صنعت برق گفت: در پایان فصل بهار قرار داریم و تا امروز وضعیت پایداری شبکه برق کشور مناسب بوده و با برنامه‌ریزی انجام‌شده در وزارت نیرو و همراهی مردم، تاکنون تأمین برق شبکه به شکل مطلوبی انجام شده است.

مدیر عامل توانیر ادامه داد: پس از آسیب‌ها و خرابی‌هایی که در دوره اخیر به شبکه وارد شد و بازسازی‌های اولیه‌ای که انجام گرفت، تلاش شد این اطمینان به مردم داده شود که صنعت برق برای ایجاد شرایطی بهتر نسبت به سال گذشته در حال فعالیت است.

وی یکی از محورهای اصلی طرح مهتاب را کاهش تلفات برق عنوان و یادآورشد: تا روز گذشته حدود یک هزار و ۵۰۰ مگاوات از بار غیرقانونی و قاچاق موجود بر شبکه، یعنی مصارف غیرمجازی که بدون کنتور و تجهیزات اندازه‌گیری انجام می‌شد، کاهش یافته است.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه این میزان کاهش تلفات نزدیک به ظرفیت ۲ نیروگاه بزرگ است، گفت: این دستاورد با تلاش برق‌بانان به دست آمده است.

وی یادآور شد: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان تابستان نیز همین میزان از تلفات غیرفنی شبکه کاهش پیدا کند.

اله‌داد با اشاره به برخورد با مشترکان پرمصرف خاطرنشان کرد: با توسعه هوشمندسازی امکان شناسایی مشترکان بدمصرف و پرمصرف فراهم شده است. تاکنون حدود هفت میلیون کنتور هوشمند نصب شده و تلاش برای افزایش این تعداد ادامه دارد.

وی افزود: از روز گذشته تنظیمات لازم برای محدودسازی و قطع برق مشترکانی که بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف برق استفاده می‌کنند، آغاز شده است. این اقدام با اولویت مشترکان بسیار پرمصرف انجام می‌شود و در صورت عبور مصرف از حد تعیین‌شده، کنتور هوشمند به‌صورت خودکار برق را قطع و پس از مدتی دوباره وصل می‌کند.

مدیرعامل توانیر درباره مصرف برق ادارات نیز اظهار داشت: انتظار داریم ادارات مصرف برق خود را در ساعات اداری نسبت به سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۳۰ درصد کاهش دهند. همچنین پس از پایان ساعت اداری باید ۹۰ درصد بار مصرفی ادارات کاهش یابد و فقط حدود ۱۰ درصد مصرف برای موارد ضروری مانند دوربین‌های مداربسته، نگهبانی و حضور افراد محدود مجاز است.

اله‌داد تاکید کرد: در صورت رعایت نکردن این الزامات، برق ادارات با استفاده از کنتورهای هوشمند قطع خواهد شد. نظارت‌ها در همه ۳۹ شرکت توزیع برق کشور انجام می‌شود و علاوه بر کنترل هوشمند، بازدیدهای حضوری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی از اجرای برنامه «۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید» در تابستان خبر داد و گفت: این برنامه برای شناسایی مصارف غیرمجاز، به‌ویژه در صنوف، مراکز پذیرایی بین‌راهی و واحدهایی که از لامپ‌های پرمصرف و غیرضروری استفاده می‌کنند، اجرا می‌شود. متأسفانه در برخی موارد حتی در طول روز نیز شاهد روشن بودن تجهیزات پرمصرف هستیم.

مدیرعامل توانیر با اشاره به ضرورت ذخیره برق برای بخش‌های مولد کشور گفت: هدف ما این است که با کاهش مصرف برق در بخش‌های غیرمولد، برق بیشتری برای بخش‌های صنعتی و کشاورزی که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، فراهم شود.

اله‌داد درباره مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون اقدامات خوبی برای شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های ماینر با همکاری دستگاه انتظامی و قضایی انجام شده است. سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای دریافت گزارش‌های مردمی در این زمینه فعال است.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان پاداش به افرادی که در شناسایی ماینرهای غیرمجاز همکاری کرده‌اند پرداخت شده است. فعالیت ماینرها بار زیادی به شبکه تحمیل می‌کند و در تابستان به دلیل مصرف بالا و افزایش دمای دستگاه‌ها، حتی می‌تواند منجر به آتش‌سوزی شود.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه دمای دستگاه‌های استخراج رمزارز گاهی به ۷۰ تا ۸۰ درجه می‌رسد، گفت: این موضوع علاوه بر فشار به شبکه، موجب افت ولتاژ، نوسان برق و خسارت به وسایل برقی مردم در مناطق شهری، روستایی و خانگی می‌شود.

اله‌داد درباره محرمانه بودن گزارش‌های مردمی تاکید کرد: اطلاعات گزارش‌دهندگان در سامانه‌های دریافت گزارش برق‌های غیرمجاز و ماینرها به‌صورت محرمانه نزد توانیر باقی می‌ماند و هویت افراد افشا نخواهد شد.

وی افزود: گزارش‌دهندگان می‌توانند مطمئن باشند که محرمانگی اطلاعات آنان حفظ می‌شود و در صورت تأیید گزارش، پاداش مناسبی نیز برای کمک به تامین برق پایدار و کاهش مصارف غیرمجاز پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل توانیر درباره امکان گزارش بدمصرفی ادارات نیز گفت: مردم می‌توانند موارد بدمصرفی در ادارات و دستگاه‌ها را از طریق شماره فوریت برق ۱۲۱ گزارش دهند تا همکاران ما موضوع را بررسی و در صورت لزوم برخورد کنند.

اله‌داد با قدردانی از همکاری مردم گفت: همراهی مشترکان تاکنون بسیار مؤثر بوده است. امیدواریم با کاهش مصرف برق غیرمولد، به‌ویژه در بخش سرمایشی، بتوانیم شرایط پایدارتری نسبت به سال گذشته برای شبکه برق کشور فراهم کنیم.

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