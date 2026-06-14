تهران امسال خاموشی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کامبیز ناظریان در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایلنا در پیش بینی اعمال محدودیت در اوج بار تابستان اظهار داشت: تمام تلاش صنعت برق فعالیت در دو بخش اساسی است در بخش تولید وضعیت خوب است تولید مناسبی در حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر و حرارتی اتفاق افتاده است، البته در حوادث جنگ نیز تعدادی از نیروگاه ها را از دست دادیم بنابراین بخشی از تولید از دست رفته است.

وی افزود: لازم است هماهنگی هایی در حوزه صرفه جویی داشته باشیم، اگر کنترل مصرف ادامه داشته باشد، پیش بینی می کنیم بدون اعمال محدودیت تابستان را پشت سر بگذاریم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: ۷۰ درصد مشترکین زیر الگو مصرف برق دارند، ۲۰ درصد زیر یک و نیم برابر هستند که با صرفه جویی می توانند به مشترکین خوش مصرف اضافه شوند.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۳؛ ۶۵ درصد مشترکین خوش مصرف بودند سال ۱۴۰۴؛ ۵ درصد به این میزان اضافه شد که معادل ۲۰۰ هزار مشترک است.

ناظریان خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد مشترکان بالای ۱.۵ برابر و ۳ درصد دوبرابر الگو مصرف برق دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر چهار میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک برق در شهر تهران وجود دارد که حدود ۱۲ درصد از کل مشترکان کشور را شامل می‌شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران افزود: تا امروز بیش از پنج هزار میلیون کیلووات‌ساعت برق برای مشترکان تهرانی تأمین شده و مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در خردادماه که از ماه‌های گرم سال محسوب می‌شود، پنج درصد کاهش مصرف ثبت شده که نشان‌دهنده صرفه‌جویی و همکاری شهروندان است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود مصرف برق شهر تهران در سال جاری به بیش از ۲۵ هزار میلیون کیلووات ساعت برسد. در صورتی که تنها پنج درصد صرفه‌جویی در مصرف برق در تهران انجام شود، حدود ۱۲۵۰ میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی خواهد شد که رقم بسیار قابل توجهی است و می‌تواند بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف سوخت به همراه داشته باشد. به ازای هر ۱۰ درصد صرفه جویی که مشترکان در روزهای گرم داشته باشند، ۳۰ درصد تخفیف در قبض برق آنها لحاظ می شود.

ناظریان با تاکید بر نقش مدیریت مصرف در پایداری شبکه برق خاطرنشان کرد: تأمین این میزان انرژی نیازمند مراقبت و مدیریت مستمر است و در این زمینه بیش از یک‌هزار نفر از نیروهای شرکت توزیع برق تهران بزرگ در حوزه خدمات مشترکان، قرائت کنتور، صدور صورتحساب و کنترل مصرف فعالیت دارند.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۵۰ میلیون قبض برق برای مشترکان تهرانی صادر می‌شود و بیش از ۷۵ میلیون پیامک اطلاع‌رسانی صورتحساب نیز برای مشترکان ارسال می‌شود تا از میزان مصرف خود آگاه باشند.

ناظریان با اشاره به خدمات غیرحضوری شرکت توزیع برق تهران بزرگ اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع خدمت برق به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود و مشترکان می‌توانند از طریق سامانه ۱۵۲۱، اپلیکیشن «برق من» و سایت شرکت خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی افزود: علاوه بر این، در مناطق ۲۲گانه تهران خدمات بدون مرز ارائه می‌شود؛ به این معنا که مشترکان می‌توانند از هر نقطه شهر خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و محدود به منطقه محل سکونت خود نیستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در تهران کشف شده که این کشفیات از طریق داده‌کاوی، پایش مصرف و بازدیدهای میدانی انجام شده است.

وی به پدیده مهاجرت به تهران و تاثیر آن بر تامین و توزیع انرژی اشاره و اعلام کرد: سالانه جمعیتی قابل توجهی به استان تهران مهاجرت می‌کنند که بخش اعظم از آنها در حاشیه شهر ساکن می‌شوند. این موضوع می‌تواند بر مصرف انرژی و احتمال استفاده غیرمجاز از برق تأثیرگذار باشد و به همین دلیل برنامه‌های ویژه‌ای برای ساماندهی این وضعیت در نظر گرفته شده است.

ناظریان با بیان اینکه تلفات انرژی در تهران حدود ۵.۶ درصداست، ادامه داد: با وجود مناسب بودن این شاخص در مقایسه با بسیاری از کشورها، حتی کاهش نیم درصدی آن نیز رقم قابل توجهی از انرژی را ذخیره می‌کند.

وی درباره مدیریت مصرف ادارات نیز اظهار کرد: با استفاده از سامانه‌های هوشمند و رصد برخط مصرف، تاکنون برق یا مصرف ۳۶۱ اداره و سازمان در شهر تهران به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف قطع یا محدود شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ افزود: از ابتدای تیرماه، اسامی اداراتی که با وجود اخطارهای قبلی در مدیریت مصرف همکاری نکنند، به‌صورت عمومی اعلام خواهد شد.

ناظریان به استفاده از مولدهای خودتأمین اشاره کرد و یادآورشد: مشترکان بزرگ در بخش‌های اداری، تجاری و حتی خانگی در صورت استفاده از مولدهای خود در زمان اوج مصرف، علاوه بر کاهش هزینه برق، می‌توانند برق تولیدی خود را نیز به شبکه بفروشند.

وی اذعان داشت: پیش‌بینی می‌شود این اقدام در تهران تا ۲۰۰ مگاوات به کاهش پیک مصرف کمک کند که معادل تأمین برق ۲۰۰ هزار خانوار است.

ناظریان با اشاره به مصرف برق اصناف افزود: حدود یک چهارم مصرف برق شهر تهران مربوط به بخش تجاری و اصناف است و در این بخش بیش از یک‌هزار و ۲۵۰ مگاوات مصرف ثبت می‌شود.

وی افزود: اگر تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق اصناف محقق شود، بیش از ۱۵۰ مگاوات صرفه‌جویی حاصل خواهد شد که معادل برق مورد نیاز ۱۵۰ هزار خانوار است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به نقش مهم مردم در عبور از اوج مصرف تابستان گفت: با ادامه روند صرفه‌جویی و همکاری شهروندان، امیدواریم بتوانیم تابستان پیش‌رو را با کمترین محدودیت و بیشترین پایداری شبکه برق پشت سر بگذاریم.

وی درباره نیاز به بازرسی کنتورهای هوشمند گفت: ما بزودی از اولین راهبری هوشمند مدیریت مصرف مشترکین شهر تهران رونمایی می کنیم، این مرکز مجهز به آخرین فناوری های روز است.

وی افزود: بالغ بر ۷۵۰ هزار کنتور هوشمند از طریق این مرکز کنترل می شود و پیش بینی می شود که به حدود ۱.۵ میلیون کنتور برسد.

به گفته وی، کنتورهای هوشمند امکان قرائت برخط و مشاهده الگوی مصرف را برای مشترکان فراهم می‌کنند و نقش مهمی در مدیریت مصرف و کاهش هزینه برق دارند.

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