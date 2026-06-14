حدود ۳ هزار مگاوات مصرف غیرمجاز برق داریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اله‌داد، در مراسم تجلیل از برقبانان کشور با اشاره به گستردگی شبکه برق در کشور اظهار داشت: استان تهران و مناطق مختلف کشور دارای شبکه‌ای گسترده از مشتریان هستند و حدود ۴۲ میلیون کنتور و لوازم اندازه‌گیری و حدود ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل سرویس در این شبکه وجود دارد. در واقع درآمد صنعت برق نیز از همین مسیر تأمین می‌شود و همکارانی که در این حوزه فعالیت دارند، به نوعی محرم مردم در صنعت برق محسوب می‌شوند.

وی افزود: با توجه به مراجعاتی که در طول سال انجام می‌شود، هر مشترک به طور متوسط حدود شش بار مراجعه دارد و در مجموع نزدیک به ۵۰ میلیون مواجهه در مغازه‌ها، ادارات و منازل با مردم شکل می‌گیرد. بنابراین رفتار همکاران در این حوزه بسیار مهم است و نحوه برخورد آنان تأثیر زیادی در نگاه مردم به صنعت برق دارد.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: علاوه بر شرایط سخت کاری، همکاران در حوزه‌های مختلف از جمله مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از شبکه نیز فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به مأموریت نیروهای تشخیص گفت: مأمور تشخیص کسی است که علاوه بر دسترسی به شبکه، بررسی می‌کند آیا قرائت کنتور به درستی انجام می‌شود، آیا کنتور در معرض قرائت قرار دارد یا خیر و در مواردی مانند کنتورهای قدیمی یا شیشه‌های شکسته نیز وضعیت را بررسی می‌کند. همچنین کنترل حریم شبکه از دیگر وظایف این نیروهاست و مجموعه این اقدامات از جمله کارهای مهمی است که توسط همکاران انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه در ابتدای فصل تابستان قرار داریم، از همه همکاران به خاطر پایداری شبکه و زحماتی که در این مدت کشیده‌اند قدردانی می‌کنم؛ چراکه شبکه برق کشور تا امروز شرایط پایدار و خوبی داشته است.

مدیرعامل توانیر به موضوع برق‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق کشور از جمله خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و حتی لرستان مواردی از برداشت غیرمجاز از شبکه مشاهده شده و در برخی نقاط نیز ترانس‌های غیرمجاز نصب شده بود که جمع‌آوری شدند.

اله‌داد افزود: برق غیرمجاز صرفاً به معنای استفاده بدون کنتور نیست، بلکه در برخی موارد از تعرفه‌های ارزان برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. برای مثال در بخش کشاورزی تعرفه ارزان‌تری در نظر گرفته شده اما گاهی این برق برای مصارف دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این صورت تخلف محسوب می‌شود و تطبیق تعرفه از وظایف مهم ما در این حوزه است.

وی با تأکید بر ممنوعیت استخراج رمز ارز در بخش‌های غیرمجاز گفت: استخراج رمز ارز به‌جز در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد و آن هم با دریافت مجوزهای لازم امکان‌پذیر است و حتی در آن شرایط نیز باید در فصول کم‌باری انجام شود. بنابراین استخراج رمز ارز در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری که مجوز لازم را ندارند ممنوع است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: با وجود اینکه حدود ۱۵۰۰ مگاوات مصرف غیرمجاز از شبکه با تلاش همکاران جمع‌آوری شده، همچنان اعتقاد داریم بیش از دو برابر این میزان مصرف غیرمجاز در شبکه وجود دارد و لازم است با دقت و تعصب بیشتری در فصل تابستان پیش رو برای شناسایی و کاهش آن اقدام شود.

اله‌داد همچنین از مدیران عامل شرکت‌های توزیع و بخش‌های مرتبط خواست تا دستورالعمل پرداخت پاداش برای شناسایی و مقابله با مصارف غیرمجاز را اجرا کنند و افزود: سامانه‌ای نیز برای دریافت گزارش‌های مردمی در این زمینه راه‌اندازی شده است و بخشی از این گزارش‌ها توسط مردم ارائه می‌شود. سال گذشته نیز نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان پاداش به عوامل شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز پرداخت شد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برخورد مناسب با مردم گفت: ما نماینده وزارت نیرو هستیم و انتظار داریم حتی در مواجهه با متخلفان نیز برخوردی مناسب و محترمانه داشته باشیم؛ چرا که این رفتار در ارتقای جایگاه صنعت برق مؤثر است و می‌تواند از بروز تنش و درگیری‌های فیزیکی جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر اهمیت ایمنی نیروهای عملیاتی گفت: حفظ جان همکاران برای ما بسیار مهم است و لازم است در انجام مأموریت‌ها به اصول ایمنی و استفاده صحیح از تجهیزات توجه شود. اگر در جایی احساس خطر وجود دارد یا شرایط شبکه ایمن نیست، باید حتماً نکات ایمنی رعایت شود.

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