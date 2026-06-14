قائممقام وزیر ارتباطات در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
برخورد با اپراتورهای متخلف در موضوع پیامکهای تبلیغاتی
قائممقام وزیر ارتباطات با بیان اینکه کاربران میتوانند شکایت خود را از پیامکهای تبلیغاتی به سامانه ۱۹۵ گزارش کنند، گفت: پیش از این شاهد کاهش خوبی در این زمینه بودهایم، اما اگر دوباره افزایش یافته باشد، برخوردهای لازم با اپراتور مربوطه انجام میشود. در این موارد هم قطع سرویس انجام و هم جرایم سنگینی برای اپراتورهایی که تخلف کنند در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در بحبوحه جنگ، تقریبا هیچ خط تلفن همراهی نبود که پیامکهای تبلیغات اینترنت پرو را به صورت انبوه دریافت نکند؛ به طوری که برخی افراد از دریافت گاه و بیگاه این پیامک تبلیغاتی به ستوه آمدند.
سال گذشته اعلام شد که میزان شکایت مردم از تماسها و پیامکهای مزاحم از قبل کمتر شده، اما با گذشت چند ماه از این موضوع و به ویژه در زمان جنگ و پس از آن، بسیاری از کاربران از افزایش تعداد پیامکهای تبلیغاتی اظهار نارضایتی میکنند. هرچند راههایی برای جلوگیری از مزاحمتهای گاه و بیگاه این پیامکها دیده شده که یکی از آنها، شمارهگیری کد #۸۰۰* است؛ اما در برخی مواقع این راهها نیز چارهساز نبوده و پیامکهای تبلیغاتی برای دسترسی به مخاطب هدف خود راهی میانبر را در نظر میگیرند!
حمید فتاحی، معاون وزیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائممقام وزیر در امور ارتباطات در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «یکی از گلایه کاربران این است که بعد از جنگ اخیر، پیامکهای تبلیغاتی افزایش زیادی داشته است، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدبیری برای رسیدگی به گلایه کاربران دارد؟» گفت: در این زمینه از گذشته، مصوباتی وجود دارد که جرایم و چارچوب تنظیمگری پیامکهای تبلیغاتی را ترسیم کرده و به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ کردهایم.
شکایات خود را از پیامکهای تبلیغاتی به سامانه ۱۹۵ گزارش کنید
قائممقام وزیر در امور ارتباطات در مورد شیوه نظارت بر اپراتورها در این مورد، گفت: برای نظارت بر این مورد، ما تنها به گزارشهای کاربران اکتفا نمیکنیم و سامانههای نظارتی آیتیمحور نیز در این حوزه فعالیت دارند.
فتاحی افزود: سامانه ۱۹۵ گزارش کاربران از تخلف اپراتورها در زمینه پیامکهای تبلیغاتی را دریافت میکند و علاوه بر دریافت گزارشها از این سامانه، سامانههایی را طراحی کردهایم که اقدامات خلاف مصوبات و مقررات را شناسایی میکنند.
برخورد با اپراتورهای متخلف در موضوع پیامکهای تبلیغاتی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش پیامکهای تبلیغاتی، گفت: در برخی مواقع، شاهد کاهش خوبی در این زمینه بودهایم، اما اگر دوباره افزایش یافته باشد، به همکارانم مأموریت داده میشود که موضوع را در دستور کار قرار دهند.
فتاحی تأکید کرد: در صورت نیاز، حتی مقررات موجود نیز بهروزرسانی خواهد شد. حتی سامانههای فنی نیز ممکن است نیازمند بهروزرسانی باشند؛ زیرا کاربران نباید از این موضوع دچار مزاحمت و گرفتاری شوند.
وی قول برخورد با اپراتورهای متخلف را داد و گفت: در صورت مشاهده تخلف، برخوردهای لازم با اپراتور مربوطه انجام میشود. در این موارد هم قطع سرویس انجام میشود و هم جرایم سنگینی برای اپراتورهایی که تخلف کنند در نظر گرفته شده است.