۵ گیگ اینترنت هدیه همراه اول برای پیشبینی جام جهانی
همراه اول همزمان با تبوتاب رقابتهای جام جهانی، با راهاندازی بخش «زمین بازی» در اپلیکیشن «همراه من»، به مشترکان خود این فرصت را داده تا با پیشبینی نتایج مسابقات، ۵ گیگابایت اینترنت هدیه دریافت کرده و برای کسب جوایز میلیاردی به رقابت بپردازند.
به گزارش ایلنا، مشترکان همراه اول میتوانند با ورود به اپلیکیشن «همراه من» و انتخاب گزینه «زمین بازی (جام جهانی)»، پیشبینی خود از نتایج مسابقات را ثبت کنند. در این طرح، کاربران علاوه بر دریافت ۵ گیگابایت اینترنت هدیه، شانس حضور در رقابتی بزرگ برای کسب جوایز میلیاردی را نیز خواهند داشت. این کمپین با هدف افزایش تعامل کاربران و همراهی با شور و هیجان جام جهانی اجرا شده است.
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