به گزارش ایلنا، مشترکان همراه اول می‌توانند با ورود به اپلیکیشن «همراه من» و انتخاب گزینه «زمین بازی (جام جهانی)»، پیش‌بینی خود از نتایج مسابقات را ثبت کنند. در این طرح، کاربران علاوه بر دریافت ۵ گیگابایت اینترنت هدیه، شانس حضور در رقابتی بزرگ برای کسب جوایز میلیاردی را نیز خواهند داشت. این کمپین با هدف افزایش تعامل کاربران و همراهی با شور و هیجان جام جهانی اجرا شده است.

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