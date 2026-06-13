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۵ گیگ اینترنت هدیه همراه اول برای پیش‌بینی جام جهانی

۵ گیگ اینترنت هدیه همراه اول برای پیش‌بینی جام جهانی
کد خبر : 1798431
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همراه اول همزمان با تب‌وتاب رقابت‌های جام جهانی، با راه‌اندازی بخش «زمین بازی» در اپلیکیشن «همراه من»، به مشترکان خود این فرصت را داده تا با پیش‌بینی نتایج مسابقات، ۵ گیگابایت اینترنت هدیه دریافت کرده و برای کسب جوایز میلیاردی به رقابت بپردازند.

به گزارش ایلنا، مشترکان همراه اول می‌توانند با ورود به اپلیکیشن «همراه من» و انتخاب گزینه «زمین بازی (جام جهانی)»، پیش‌بینی خود از نتایج مسابقات را ثبت کنند. در این طرح، کاربران علاوه بر دریافت ۵ گیگابایت اینترنت هدیه، شانس حضور در رقابتی بزرگ برای کسب جوایز میلیاردی را نیز خواهند داشت. این کمپین با هدف افزایش تعامل کاربران و همراهی با شور و هیجان جام جهانی اجرا شده است.

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۵ گیگ اینترنت هدیه همراه اول برای پیش‌بینی جام جهانی

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