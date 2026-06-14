در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
اهمیت لجستیک و خودرو در زنجیره تامین مناطق آزاد/ واردات خودرو بدون استفاده از منابع داخلی
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران گفت: اساسا فعالان اقتصادی و ذی نفعان منطقه آزاد مازندران در کنار انجام ماموریت، رسالت و سرمایهگذاری و فعالیتی که در این مناطق دارند، باید بتوانند با تردد بدون محدودیت در استان با خودروهای پلاک منطقه آزاد، حلاوت فعالیت را در این منطقه را بچشند و به طبع در این باره ما قوانین تکالیف شده را انجام دادیم.
امین افقی، مدیر عامل منطقه آزاد مازندران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد در سراسر استان بدون محدودیت و انتقاد جریانی از صنعت خودرو به این تردد آزاد خودروهای وارداتی در سطح استان اظهار داشت: منطقه آزاد مازندران از مناطق آزادی است که به تازگی تاسیس شده و در یک سال اخیر روند راهاندازی موفقیت آن به سرعت پیش رفت. حال اینکه یکی از مواردی که در منطقه آزاد در کنار اشتغال مولد، جذب سرمایه گذار و توسعه صادرات و انتقال فناوری دنبال میشود، بحث خودروها با پلاک مناطق آزاد با موافقتهای که با پلیس راهور تردد آنها در سراسر استان آزاد شد و تمهیدات و قوانین مورد نیاز آن به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: سال گذشته موفق شدیم خودروهای پلاک منطقه آزاد را هم به شماره ۹۹ برای منطقه آزاد مازندران پلاک گذاری کنیم و باید توجه داشت وقتی درباره پلاک خودروهای مناطق آزاد حرف میزنیم؛ صرفا درباره واردات خودروی خارجی صحبت نمیکنیم بلکه بحث درباره خودروهایی است که در شمال کشور که موضوع محیط زیست از اهمیت ویژهای برخوردار است، آلایندگی کمتری ایجاد میکنند و همچنین تردد ایمن تری دارند.
مدیر عامل منطقه آزاد مازندران تاکید کرد: امروز که بنادر شمالی کشورمان نقش ویژهای در تجارت کشور ایفا میکنند، لجستیک و خودرو نقش مهمی در این زنجیره و ارایه خدمات به فعالان اقتصادی دارد.
افقی گفت: اساسا فعالان اقتصادی و ذی نفعان منطقه آزاد مازندران در کنار انجام ماموریت، رسالت و سرمایهگذاری و فعالیتی که در این مناطق دارند، باید بتوانند با تردد بدون محدودیت در استان با خودروهای پلاک منطقه آزاد، حلاوت فعالیت را در این منطقه را بچشند و به طبع در این باره ما قوانین تکالیف شده را انجام دادیم.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد در استان مازندران با مصوبهای شورای تامین استان و با دستور استاندار انجام شده است. همچنین توافقنامهای با پلیس راهور داشتیم و تمام الزامات قانونی آن طی شدهاست، البته باید این نکته را هم در نظر داشت که در استان مازندران سه لکه منفصل در غرب، شرق و مرکز جزو منطقه آزاد محسوب میشود، قاعدتاً در کل استان باید تردد با پلاک منطقه آزاد صورت بگیرد و معتقدیم در شرایط حاضر استفاده از ظرفیت پلاک های منطقه آزاد در راستای کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از آلایندگی و دسترسی به خودروهای ایمن است.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران خاطر نشان کرد: سال گذشته تفاهمنامه اجرایی بین استانداران گیلان و مازندران منعقد شد مبنی بر اینکه دارندگان پلاک دو منطقه آزاد انزلی و مازندران بین دو منطقه تردد داشته باشند که این اقدام با رویکرد توسعه و رونق گردشگری دو منطقه انجام شد و مردم بومی باید بتوانند به این امکانات دسترسی داشته باشند. همچنین بحث مهم دیگر ، اتحاد استراتژیک اقتصادی دو منطقه آزاد بوده است. بنادر شمالی دو استان در این شرایط به شدت فعال هستند و این همکاریها در راستای تقویت همکاریها است.
وی تاکید کرد: موضوع مهم این است که مناطق آزاد بدون استفاده از ارز داخلی و با مجوزهای قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام میکند و ترددهای با هماهنگی پلیس راهور و کاملا قانونی انجام میشود.