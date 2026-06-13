ایرانسل با «فوتبال پلاس» به استقبال جام جهانی ۲۰۲۶ رفت
همزمان با افزایش تبوتاب رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، ایرانسل با ارائه بستههای ویژه «فوتبال پلاس» امکان دسترسی به اینترنت پرحجم و خدمات متنوع ارتباطی را برای علاقهمندان فوتبال فراهم کرده تا کاربران بتوانند مسابقات، اخبار و حواشی این رویداد بزرگ را با تجربهای متفاوت دنبال کنند.
به گزارش ایلنا، ایرانسل همزمان با نزدیک شدن به رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، از بستههای ویژه «فوتبال پلاس» رونمایی کرد. این بستهها با هدف پاسخگویی به نیاز هواداران فوتبال طراحی شده و شامل حجمهای متنوع اینترنت و امکانات ارتباطی ویژه هستند.
کاربران ایرانسل میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن «ایرانسلمن» یا شمارهگیری کد دستوری مربوطه، بسته مورد نظر خود را انتخاب و فعال کنند. همچنین امکان شرکت در بخشهای تعاملی و پیشبینی مسابقات نیز برای کاربران فراهم شده است تا هیجان دنبال کردن بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را بیش از پیش تجربه کنند.
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