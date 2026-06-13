ایرانسل با «فوتبال پلاس» به استقبال جام جهانی ۲۰۲۶ رفت

به گزارش ایلنا، ایرانسل همزمان با نزدیک شدن به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، از بسته‌های ویژه «فوتبال پلاس» رونمایی کرد. این بسته‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز هواداران فوتبال طراحی شده و شامل حجم‌های متنوع اینترنت و امکانات ارتباطی ویژه هستند.

کاربران ایرانسل می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن «ایرانسل‌من» یا شماره‌گیری کد دستوری مربوطه، بسته مورد نظر خود را انتخاب و فعال کنند. همچنین امکان شرکت در بخش‌های تعاملی و پیش‌بینی مسابقات نیز برای کاربران فراهم شده است تا هیجان دنبال کردن بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان را بیش از پیش تجربه کنند.

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