هشدار درباره رشد مصرف برق

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به افزایش دمای هوا در هفته جاری، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، میانگین دمای هوای کشور در هفته جاری به ۳۶.۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید که نسبت به هفته گذشته ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش نشان می‌دهد و این موضوع موجب رشد مصرف برق در بخش سرمایشی کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: برآوردها نشان می‌دهد با تدوام روند موجود، نیاز مصرف برق کشور در هفته جاری به ۶۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید. از این رو، مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مذکوری با تأکید بر ضرورت همکاری مشترکان، خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، پرهیز از مصارف غیرضروری در ساعات اوج مصرف و جابه‌جایی برخی مصارف به ساعات کم‌باری، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق کشور در روزهای گرم پیش رو خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مشترکان و اقدامات انجام‌شده در صنعت برق، شبکه سراسری با پایداری کامل از دوره گرم سال عبور کند. همچنین مشترکانی که مصرف برق خود را در چارچوب الگوی تعیین‌شده مدیریت کنند، از مشوق‌ها و مزایای در نظر گرفته‌شده بهره‌مند خواهند شد که این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های برق، به تأمین برق پایدار برای همه هموطنان کمک می‌کند.

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