۲۳ استان تنش آبی دارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هاشم امینی در حاشیه مراسم رونمایی از خودروهای آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت منابع آبی و برنامه‌های مدیریت مصرف اظهار داشت: بر اساس آمار ۵۷ ساله، میزان بارش در تهران شرایط مطلوبی ندارد؛ به‌طوری که در سال آبی جاری حدود ۱۶۲ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

وی افزود: این ارقام نشان می‌دهد که با شرایط مناسبی مواجه نیستیم. هرچند در برخی سدها از جمله سد کرج و لار افزایش حجم مشاهده شده، اما این موضوع ناشی از مدیریت مخزن و ملاحظات فنی است. همان‌طور که وزیر نیرو نیز تأکید دارد، باید از ذخایر موجود به‌درستی استفاده کنیم.

مدیرعامل آبفای کشور گفت: در استان تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله استان مرکزی، همدان و شهر مشهد، ضرورت مدیریت مصرف بیش از پیش احساس می‌شود.

وی از مردم خواست: با اصلاح رفتار مصرفی، نصب تجهیزات کاهنده و مدیریت بهینه مصرف در بخش‌های مختلف، ما را در عبور از این شرایط یاری کنند.

امینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازچرخانی آب تصریح کرد: خوشبختانه در بخش صنعت تأکید جدی بر استفاده از پساب و بازچرخانی آب شده و سازوکارهای آن نیز به‌نحو مطلوبی پیش رفته است؛ به‌گونه‌ای که امروز در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب بازچرخانی آب در کشور صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی و مراکز تحقیقاتی، در حال حاضر تنها ۱۲ استان وضعیت بارش نرمال دارند و ۱۳ استان زیر نرمال است که این نشان می‌دهد در برخی شهرها با تنش آبی مواجه‌ایم. در مجموع حدود ۲۳ استان درگیر تنش آبی هستند و برای ۵۸ شهر برنامه‌ریزی‌های لازم در وزارت نیرو انجام شده است.

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