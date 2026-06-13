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۲۳ استان تنش آبی دارند

۲۳ استان تنش آبی دارند
کد خبر : 1798398
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مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر تنها ۱۲ استان وضعیت بارش نرمال دارند و ۱۳ استان زیر نرمال است که این نشان می‌دهد در برخی شهرها با تنش آبی مواجه‌ایم. در مجموع حدود ۲۳ استان درگیر تنش آبی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هاشم امینی در حاشیه مراسم رونمایی از خودروهای آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت منابع آبی و برنامه‌های مدیریت مصرف اظهار داشت: بر اساس آمار ۵۷ ساله، میزان بارش در تهران شرایط مطلوبی ندارد؛ به‌طوری که در سال آبی جاری حدود ۱۶۲ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

وی افزود: این ارقام نشان می‌دهد که با شرایط مناسبی مواجه نیستیم. هرچند در برخی سدها از جمله سد کرج و لار افزایش حجم مشاهده شده، اما این موضوع ناشی از مدیریت مخزن و ملاحظات فنی است. همان‌طور که وزیر نیرو نیز تأکید دارد، باید از ذخایر موجود به‌درستی استفاده کنیم.    

مدیرعامل آبفای کشور گفت: در استان تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله استان مرکزی، همدان و شهر مشهد، ضرورت مدیریت مصرف بیش از پیش احساس می‌شود.

وی از مردم خواست: با اصلاح رفتار مصرفی، نصب تجهیزات کاهنده و مدیریت بهینه مصرف در بخش‌های مختلف، ما را در عبور از این شرایط یاری کنند.

امینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازچرخانی آب تصریح کرد: خوشبختانه در بخش صنعت تأکید جدی بر استفاده از پساب و بازچرخانی آب شده و سازوکارهای آن نیز به‌نحو مطلوبی پیش رفته است؛ به‌گونه‌ای که امروز در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب بازچرخانی آب در کشور صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی و مراکز تحقیقاتی، در حال حاضر تنها ۱۲ استان وضعیت بارش نرمال دارند و ۱۳ استان زیر نرمال است که این نشان می‌دهد در برخی شهرها با تنش آبی مواجه‌ایم. در مجموع حدود ۲۳ استان درگیر تنش آبی هستند و برای ۵۸ شهر برنامه‌ریزی‌های لازم در وزارت نیرو انجام شده است.

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