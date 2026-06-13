به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع مطلع با اشاره به ادامه تأثیر افزایش قیمت‌های نفت ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر تقاضای چین، پیش‌بینی کردند که فروش نفت خام عربستان به بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان در ژوئیه ۲۰۲۶ در پایین‌ترین حد خود باقی می‌ماند.

مقدار عرضه نفت خام عربستان که ازسوی فعالان بازار به‌عنوان معیاری برای تقاضای چین به دقت رصد می‌شود نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های چین به دلیل کاهش تولید و استفاده از ذخیره‌سازی‌های داخلی، همچنان تمایلی به واردات نفت با قیمت بالا ندارند.

حمل‌ونقل محموله‌های نفت خام عربستان هم به‌ دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز تا حدی محدود شده است، هرچند ریاض مقدار قابل ‌توجهی از محموله‌های نفتی را برای صادرات به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده است.

منابع آگاه گفتند: شرکت سعودی آرامکو حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت را در ماه ژوئیه به مشتریان خود در چین ارسال می‌کند که این رقم معادل روزانه ۳۸۷ هزار و ۹۶ بشکه است.

به گفته منابع، شرکت سینوپک، بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان از نظر ظرفیت پالایش، برای دومین ماه پیاپی هیچ محموله‌ای از عربستان سعودی نخریده است.

خرید نفت از سوی شرکت پالایش نفت رونگشنگ پتروکمیکال چین، یکی دیگر از پالایشگاه‌های بزرگ، بسیار کمتر از سطح پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود.

کاهش تولید پالایشگاه‌های نفت چین

تصمیم‌ پالایشگاه‌ها برای خرید نفت پس از آن گرفته شد که آرامکو قیمت‌های رسمی فروش نفت خود را به آسیا در ماه ژوئیه نسبت به ماه پیش ۶ دلار برای هر بشکه کاهش داد، هرچند این قیمت‌ها همچنان بسیار بالاتر از سطح پیش از جنگ بود.

براساس این گزارش، پالایشگاه‌های چین فعالیت خود را کاهش داده‌اند؛ زیرا افزایش هزینه‌های نفت خام و افت تقاضای سوخت سبب آسیب به بخش پالایش شده و درنتیجه واردات نفت در ماه مه به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است.

شو مویو، تحلیلگر ارشد نفت خام در شرکت داده و تجزیه و تحلیل کپلر، دراین‌باره گفت: نفت خام عربستان در مقایسه با نفت دیگر مناطق و بازارهای تک‌محموله خاورمیانه که از طریق انتقال کشتی به کشتی فروخته می‌شوند، به‌نسبت گران است.

وی افزود: پالایشگاه‌های بزرگ دولتی چین گزینه‌های جایگزین‌ و تا حدی ارزان‌تر مانند نفت خام روسیه و انواع دیگر نفت خام تولیدشده در غرب آفریقا و آمریکای جنوبی را دارند.

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