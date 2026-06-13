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آغاز اجرای آزمایشی انتقال کارت سوخت به کارت بانکی

آغاز اجرای آزمایشی انتقال کارت سوخت به کارت بانکی
کد خبر : 1798349
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معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد: آزمایش اولیه اتصال کارت‌های بانکی به کارت‌های سوخت هفته آخر خرداد اجرایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، مرتضی زمانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد از اجرای آزمایشی اتصال کارت های سوخت به کارت‌های بانکی، در هفته جاری  خبر داد. 

وی افزود: این طرح طبق بودجه سال ۱۴۰۴ بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته بود و ما نیز با برنامه ریزی‌های لازم قرار بود برای اسفند ۱۴۰۴ اجرای این طرح را عملیاتی کنیم ولی به علت وقوع جنگ تحمیلی و امکان حملات سایبری روی این بستر، به تعویق افتاد.

زمانیان بیان کرد: با اخذ تمام مجوز‌های لازم برای انجام این کار، طی هفته جاری برای آزمایش سرد این طرح اقدام و در هفته آتی آزمایش گرم اجرای این طرح را انجام خواهیم داد تا با بررسی آن، اجرای آن را در ماه آینده آغاز کنیم.

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