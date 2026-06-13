واگذاری مسئولیت تنظم بازار مرغ و تخم مرغ به مرغداران
معاون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد به منظور جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید در بازار مرغ و تخم و مرغ و برقراری تعادل پایدار در چرخه تولید تا مصرف، مسئولیت تنظیم بازار به تولیدکنندگان واگذار می شود.
به گزارش ایلنا، روح الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه "راهکار اصلی کاهش نوسانات بازار و افزایش بهرهوری، یکپارچهسازی زنجیره تولید و کاهش مداخله مستقیم دولت در این بخش است" اظهار داشت: واگذاری تدریجی مسئولیت تنظیم بازار مرغ، تخممرغ و سایر محصولات دامی به تشکلها و زنجیرههای تولید از برنامه های اصلی وزارتخانه است.
وی با اشاره به رخدادهای چند ماه گذشته در عرصه تولید و عرضه محصولات دام و طیور و به ویژه نوسانات تجربه شده در بازار مرغ و تخم مرغ، تصریح کرد: بخشهایی مانند طیور، تخممرغ و دام شیری امروز به مرحله بلوغ رسیدهاند و از جمله صنایع بالغ کشور محسوب میشوند؛ بنابراین توانایی مدیریت و برنامهریزی بخش قابل توجهی از امور خود را دارند.
زحمتکش تاکید کرد: هدف ما صرفا مدیریت روزمره بازار نیست، بلکه به دنبال اجرای اصلاحاتی هستیم که شرایطی ایجاد کند که دیگر شاهد نوسانات مکرر در بخش طیور نباشیم.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با مطلوب دانستن روند فعلی تولید مرغ و تخم مرغ افزود: جوجهریزیهایی که در حال حاضر انجام میشود کاملا طبیعی و متناسب با میزان تقاضاست. البته با توجه به ورود به فصل گرما، به منظور پیشگیری از آثار بیماریها، تلفات احتمالی و کاهش وزنگیری در شرایط آبوهوایی گرم، میزان جوجهریزی اندکی بیش از نیاز معمول در نظر گرفته شده است. در مجموع میزان تولید کاملا متناسب با نیاز کشور بوده و حتی اندکی بیش از نیاز فعلی برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار گفت: در بخش مرغ گوشتی و تخممرغ نیز همین رویکرد را دنبال میکنیم تا مسئولیت تنظیم بازار به خود صنعت واگذار شود و دولت کمترین میزان مداخله را در بخش طیور، اعم از مرغ گوشتی و تخمگذار، داشته باشد.