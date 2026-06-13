به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در حاشیه مراسم رونمایی از آزمایشگاه‌های آب کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آب در کشور ما کم است حتی زمانی که پرآب هستیم هم وضع آب خوب نیست. اقلیم کشور ما خشک و نیمه خشک است، بنابراین باید صرفه جویی کرده و خوب مصرف کنیم.

وی افزود: همه تلاش ما متمرکز بر این است که جیره‌بندی نداشته باشیم. سال گذشته فشار آب را کم کردیم و با همراهی مردم موفق شدیم به اندازه آب یک سد صرفه جویی کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون میزان مصرف آب در حال کاهش است و در این راستا همه کمک کرده و صرفه جویی کردند، گفت: ما در حال بررسی هستیم که آیا نیاز است که بخشی از نیاز کشور را از طریق شیرین‌سازی تامین کنیم؟ آیا اقتصادی است که در همه نقاط بازچرخانی را اجرا کنیم که تامین آب پایدار تداوم داشته باشد؟ انتقال آب شور به برخی مناطقی که آسیب زیست محیطی نداشته باشد، میسر خواهد بود یا خیر؟

وی ادامه داد: استفاده از کاهنده‌ها به شدت در دستور کار است. سعی می‌شود که همه اقشار مردم را به مصرف کمتر تشویق کنیم.

علی آبادی یادآور شد: فعلا جیره بندی نداریم به شرطی که مردم الگوی مصرف را رعایت کنند. باید کاری کنیم مصرف بهینه و تراز مثبت شود.

وی با بیان اینکه دو ماه سخت را در حوزه آب و برق در پیش رو داریم، گفت: از مردم می خواهیم که این دوماه از سال بیشتر کمک کنند که بخشی از ناترازی گذشته را نیز جبران کنیم.

وی تاکید کرد: سر منحنی مصرف برق در حال نزولی شدن است.

وزیر نیرو در پاسخ به سوال ایلنا درباره میزان ناترازی برق در تابستان باتوجه به افزایش دو درجه ای دما و همچنین برنامه وزارت نیرو برای تامین برق پتروشیمی و صنایع آسیب دیده از جنگ گفت: ما در این بخش قوانین متعددی داریم برخی صنایع متعهد هستند که نیروگاه بسازند اگر نیروگاه های این صنایع آسیب دیده باشد تعهد ما این است که تامین برق این بخش در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اکنون تامین برق پتروشیمی ها ۹ برابر شده است، خاطرنشان کرد: برخی فولادی‌ها که به صنعت برق در زمینه احداث نیروگاه کمک کردند نیز در اولویت تامین تامین قرار دارند. اما برخی که به صنعت برق بدهکارند در اولویت نیستند و اگر کسری داشته باشیم در اولویت محدودیت خواهند بود.

علی آبادی تاکید کرد: تلاش می کنیم ناترازی برای هیچ بخشی نباشد اما در هر حال در زمان جنگ هستیم حوادثی اتفاق افتاده، برخی پست های برق، خطوط و نیروگاهها آسیب دیدند نزدیک ۴۲۰۰ مگاوات از مدار خارج شده، البته بخشی به مدار بازگشته اند و تلاش می شود که مابقی وارد مدارد شوند تا آخر هفته آینده نیز حدود ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه افتتاح خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نیازمند کمک مردم هستیم، افزود: ۲ درجه افزایش گرما معادل حداقل ۲ هزار مگاوات مصرف بیشتر برق خواهد بود.

وزیر نیرو با بیان اینکه ما بهترین کیفیت برق را توزیع می کنیم، گفت: فرکانس روی ۵۰ هرتز و بدون افت ولتاژ برق را عرضه می کنیم باوجودی که آسیب داشتیم تا این لحظه بهترین برق دنیا را عرضه کرده‌ایم و کم فروشی نکرده‌ایم، امیدواریم این رویه با کمک مردم ادامه داشته باشد.

وزیر نیرو در خصوص پایش ادارات و مشترکان پرمصرف خاطرنشان کرد: ادارات و مشترکان پرمصرف پایش و کنترل می‌شوند. ادارات موظف به تأمین ۲۰ درصد از برق مورد نیاز خود از انرژی پاک هستند و باید بخشنامه‌های رعایت الگوی مصرف را پیگیری کنند. در صورت تخطی، در اولویت قطع قرار خواهند گرفت. مردم نیز در صورت مشاهده هرگونه تخطی از قوانین باید اعتراض کنند، چراکه دولت رعایت الگوی مصرف را از خود آغاز کرده است. برای مدیریت بهتر این موضوع، نصب کنتورهای هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه مطابق کنوانسیون و مقررات بین‌المللی حمله به تاسیسات آب و برق نباید صورت گیرد، چراکه حمله مستقیم به بشریت تلقی می‌شود، گفت: پدافند غیرعامل از دهه‌ها پیش در صنعت آب و برق مورد تأکید بوده و در سال‌های گذشته با وقوع دو تجاوز از جانب دشمن صهیونیستی و آمریکایی، این موضوع قوت گرفته است.

وی افزود: در صنعت آب، مطالعات برای آزمایش‌های کیفیت آب در دست مطالعه است و در صنعت برق نیز در شرایط قابل قبولی از منظر پدافند غیرعامل قرار داریم و برای بدترین سناریوها آماده هستیم.

وزیر نیرو با اشاره به بدهی به قنات‌ها گفت: وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و بدنه دولت به دنبال بازپرداخت بدهی‌ها به قنات‌ها هستند و این بدهی باید پرداخت شود. الگوهای مصرف در سراسر کشور در حال اصلاح است و این موضوع با جدیت مطالعه می‌شود تا در سریعترین زمان ممکن به نتیجه برسد. همزمان با تمام این مشکلات، بدهی به منابع آب زیرزمینی و قنات‌ها ۱۵۰ میلیارد مترمکعب است.

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