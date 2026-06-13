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عراق: از ایران بنزین وارد نخواهیم کرد

عراق: از ایران بنزین وارد نخواهیم کرد
کد خبر : 1798240
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وزارت نفت عراق اعلام که دولت عراق به خاطر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، از این کشور بنزین وارد نمی‌کند.

به گزارش ایلنا از میدل ایست نیوز، سلیم فرهود الرکابی سخنگوی این وزارتخانه گفت که عراق از طریق شرکت بازاریابی نفت (سومو) برای مقابله با بحران بنزین، از خارج بنزین وارد خواهد کرد.

وی اشاره کرد که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی خارجی معتبر می‌توانند بنزین بخرند و آن را وارد کنند.

در خصوص واردت بنزین از ایران، این مقام عراقی اظهار داشت که عراق به تصمیمات درباره اعمال تحریم‌ها بر ایران پایبند است و به این دلیل از ایران بنزین وارد نخواهد کرد.

در این زمینه علی محمد ربیع مدیر شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی در کرکوک بیان کرد که قرار است از طریق سرمایه‌گذاران، از اردن و سوریه به عراق بنزین وارد شود.

از طرفی دیگر رافد صادق مدیر اطلاع رسانی شرکت کل توزیع فرآورده‌های نفتی در وزارت نفت عراق خبر داد که تحولات امنیتی اخیر و خروح شرکت‌های خارجی ناظر بر واحد FCC در پالایشگاه جنوب به علت نگرانی‌های امنیتی، موجب کمبود 4 تا 5 میلیون لیتر بنزین با اکتان بالا شده است.

به گفته صادق مصرف بنزین به روزانه 34.5 میلیون لیتر رسیده درحالی که تولید داخلی بین 30 تا 31 میلیون لیتر است. این امر موجب کمبود روزانه بین 4 تا 5 میلیون لیتر بنزین شده است که هیئت دولت عراق را به اتخاذ تصمیم درباره واردات بنزین برای حل این مشکل وا داشته است.

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