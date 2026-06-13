آغاز صادرات گاز مایع از بندر خرمشهر به افغانستان و پاکستان
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از انجام موفق نخستین عملیات صادرات گاز مایع (LPG) از طریق حملونقل ترکیبی به مقاصد افغانستان و پاکستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی عسکری، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از انجام موفق نخستین عملیات صادرات گاز مایع (LPG) از طریق حملونقل ترکیبی به مقاصد افغانستان و پاکستان خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در توسعه مسیرهای صادراتی و تقویت جایگاه بندر خرمشهر در شبکه لجستیکی کشور بهشمار میرود.
وی افزود: اجرای این عملیات، ظرفیتهای بندر خرمشهر را در پشتیبانی از زنجیره تأمین و توسعه تجارت منطقهای بیش از پیش نمایان کرده و زمینه بهرهگیری مؤثرتر از قابلیتهای حملونقل چندوجهی را فراهم ساخته است.
عسکری بیان کرد: استفاده از الگوی حملونقل ترکیبی، ضمن افزایش بهرهوری و تسهیل جابهجایی کالا، به توسعه بازارهای صادراتی و تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه کمک میکند.
وی با اشاره به نقش این بندر در کریدورهای تجاری کشور ادامه داد: توسعه حملونقل ترکیبی و افزایش سهم جابهجایی ریلی کالا از اهداف مهم برنامههای توسعهای کشور به شمار میرود و بندر خرمشهر نیز در این مسیر گامهای مؤثری برداشته است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در پایان خاطرنشان کرد: بندر خرمشهر با تکیه بر ظرفیتهای موجود و توسعه همکاری با فعالان اقتصادی، درصدد افزایش سهم خود از بازار صادرات و ترانزیت منطقهای است و این موفقیت میتواند زمینهساز اجرای طرحهای مشابه در آینده باشد.