به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هاشم امینی در مراسم ‌ رونمایی از خودروهای آزمایشگاه‌های سیار آب و فاضلاب کشور با اشاره به حساسیت خدمات آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: به لحاظ نوع کارکرد، کیفیت فعالیت ما روی سلامت مردم تاثیر دارد، یک لحظه غفلت با جان انسان ها بازی می کند.

وی افزود: در سال‌های گذشته تمام استانداردهای بین المللی و بهداشتی را رعایت کردیم. به طوری که یک مورد فوت ناشی از کیفیت آب در کشور نداشتیم.

مدیر عامل شرکت آبفای کشور با بیان اینکه ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۸۸ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آب سالم قرار دارد، گفت: در نقاط روستایی ۱۲ هزار و ۶۰۰ و در نقاط شهری ۸ هزار حلقه چاه داریم.

وی خاطرنشان کرد: سالانه ۹ میلیارد متر مکعب آب شرب در اختیار مردم قرار می دهیم و دقت برای کیفیت و سلامت به حدی است که یک ppm میکروب وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: امروز بیش از ۹۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش شبکه آب قرار دارند و حفظ سلامت و کیفیت آب شرب این جمعیت گسترده، مأموریتی راهبردی است که با تکیه بر شبکه گسترده آزمایشگاهی، فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متخصص دنبال می‌شود.

امینی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های آزمایشگاهی صنعت آب و فاضلاب اظهار داشت: در حال حاضر ۹۷۱ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب در کشور فعال است که شامل ۵۳ آزمایشگاه آنالیز پیشرفته، ۱۲۱ آزمایشگاه بیولوژی، ۴۸۶ آزمایشگاه میکروبیولوژی و ۳۱۱ آزمایشگاه فیزیک و شیمی است.

وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۱۸۹ نفر در قالب آزمایشگر و نمونه‌بردار در این مجموعه فعالیت می‌کنند، افزود: طی سال‌های اخیر بیش از ۱۲۵ آزمایشگاه در سراسر کشور به تجهیزات تخصصی و پیشرفته مجهز شده‌اند که نقش مهمی در ارتقای نظام پایش و کنترل کیفیت آب شرب داشته است.

امینی رشد ظرفیت آزمایشگاهی صنعت آب و فاضلاب را یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دانست و گفت: تعداد آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب کشور از ۳۱ آزمایشگاه در سال ۱۳۷۴ به ۹۷۱ آزمایشگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشد بیش از ۳۰ برابری این بخش در سه دهه اخیر است.

رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی کیفیت برای آزمایشگاه‌های این صنعت خبر داد و تصریح کرد: هم‌اکنون ۳۰ آزمایشگاه نمونه‌برداری آب و فاضلاب در کشور دارای گواهینامه استاندارد ISO هستند که نشان‌دهنده انطباق فعالیت‌های آزمایشگاهی با الزامات و استانداردهای بین‌المللی است.

وی با اشاره به توسعه ناوگان آزمایشگاه‌های سیار افزود: تاکنون ۴۱ دستگاه آزمایشگاه سیار خریداری، تجهیز و وارد چرخه بهره‌برداری شده است. این آزمایشگاه‌ها امکان بررسی کیفیت آب شرب در مناطق دورافتاده، واکنش سریع در شرایط اضطراری، رصد مستمر کیفیت آب و افزایش اعتماد عمومی به خدمات صنعت آب و فاضلاب را فراهم کرده‌اند.

امینی در ادامه از انجام بیش از ۴۹ میلیون آزمون کیفیت آب و پساب در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۲۱ میلیون آزمون کلرسنجی، ۲۴ میلیون آزمون میکروبی، حدود ۲.۵ میلیون آزمون فیزیکی و شیمیایی و بیش از یک میلیون آزمون کیفیت در تأسیسات آب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور با اشاره به اجرای برنامه‌های ایمنی آب در کشور اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم برای کنترل و پایش کیفیت آب شرب در ۳۵۴ شهر و بیش از یک‌هزار روستا ایجاد شده و این برنامه‌ها با هدف ارتقای سلامت آب شرب و افزایش تاب‌آوری تأسیسات آبرسانی در حال توسعه است.

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