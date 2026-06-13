قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۸ هزار و ۵۱۹ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۷ هزار و ۱۸۲ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۱ هزار و ۸۹۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۳۵۰ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۴۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۷۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۶۵ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار و ۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۹۴۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۷۴۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۶۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۶۸۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۸۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۷ هزار و ۸۰۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۶ هزار و ۹۲۱ تومان است