صادرات محصولات پتروشیمی ایران آغاز شد
معاون وزیر نفت گفت: برای بخشی از محصولاتی که مازاد تولید دارند و انبارها از آنها پر شده، مجوز صادرات صادر شد.
به گزارش ایلنا، حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به آسیبهای واردشده به صنعت پتروشیمی در حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: ابتدا باید یاد و خاطره 6 نفر از همکاران عزیزمان را که در جریان این جنگ به شهادت رسیدند، گرامی بداریم.
معاون وزیر نفت در گفتوگویی که با سایت اطلاعرسانی وزارت نفت داشت، با اشاره به اینکه بخشی از خسارتها در جنگ مربوط به پالایشگاههای گازی بود که بخشی از خوراک صنعت پتروشیمی شامل گاز طبیعی و میعانات گازی را تحتتأثیر قرار داد، افزود: به برخی تأسیسات جانبی صنعت پتروشیمی حملات مستقیم شد و نیروگاههایی که وظیفه تأمین برق و بخار مجتمعهای پتروشیمی را به عهده داشتند، هدف قرار گرفتند و متأسفانه بخشی از ظرفیت تولید برق و بخار تحتتأثیر قرار گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین، بعضی از واحدهای تولیدی صنعت پتروشیمی بهصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند و از چرخه تولید خارج شدند.
عباسزاده با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع این حوادث، کمیتههای بازیابی و بازسازی فعالیت خود را آغاز کردند، گفت: هدف این کمیتهها استفاده حداکثری از امکانات موجود، بهرهگیری از منابع پراکنده تأمین بخار و همچنین تأمین برق از ظرفیتهای موجود صنعت نفت، نیروگاههای متصل به شبکه و بورس انرژی بود تا شرکتهای پتروشیمی با اولویت تأمین نیاز مردم و صنایع پاییندستی هرچه سریعتر به مدار تولید بازگردند.
وی با اعلام اینکه خوشبختانه با تلاشهای انجامشده، تاکنون حدود 38درصد از ظرفیتهایی که از دست رفته یا تحتتأثیر قرار گرفته بودند، به تولید بازگشتهاند، بیان کرد: برای مرحله نخست بازیابی، یک برنامه کوتاهمدت دوماهه تعریف شده است که فاز نخست آن تا پایان خرداد دنبال میشود. امیدواریم در مراحل بعدی، شرکتهای بیشتری بهتدریج به مدار تولید بازگردند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: همه تلاشها بر پایه تأمین نیاز صنایع داخلی استوار شده است. به این منظور، در نشست این هفته ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهوری، گزارشی برای کنترل و مدیریت بازار محصولات پتروشیمی ارائه شد.
عباسزاده با اشاره به اینکه عرضه محصولات پتروشیمی در هفتههای گذشته افزایش یافته است، تأکید کرد: با افزایش عرضهها، حجم رقابت در بورس کالا کاهش یافته است و انتظار میرود با عملیاتیشدن دوباره برخی شرکتها در هفتههای اخیر و عرضه محصولات آنها، آرامش بیشتری بر بازار این محصولات حاکم شود.
وی با تأکید بر اینکه کنترل و پایش مضاعف انبارها و عرضه محصولات پتروشیمی به بازار در حال انجام است، گفت: حجم رقابت در بورس کاهش یافته و امیدواریم محصولات نهایی با قیمت مناسبتری در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
معاون وزیر نفت با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ 12روزه پارسال بیان کرد: راهبردهای ارزشمندی از آن دوره استخراج شد و در دستور کار قرار گرفت. یکی از مهمترین اقدامها، تعیین فهرست محصولات و شرکتهای اولویتدار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود تا در هر شرایطی امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنها از طریق بورس کالا فراهم شود.
عباسزاده ادامه داد: افزونبراین، شرکتهای معین برای شرایط اضطراری شناسایی شده بودند؛ به این معنا که اگر در مناطق اصلی تولید ازجمله عسلویه یا ماهشهر حادثهای رخ دهد، سایر مجتمعها بتوانند تولید محصولات جایگزین را به عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه پیش از آغاز جنگ، انبارهای ذخیرهسازی برای بسیاری از محصولات راهبردی و اولویتدار در داخل و خارج از مناطق عملیاتی پیشبینی شده بود، تصریح کرد: بخشی از این ذخایر در انبارهای پتروشیمی و بخشی نیز در شهرهای محل مصرف نگهداری میشد و برای هر محصول، ذخایر کافی چندماهه در نظر گرفته شده بود.
معاون وزیر نفت با اشاره به وضع محصولات پلیمری در دوران جنگ گفت: خوشبختانه زنجیره تولید پلیاتیلن در جنگ آسیب ندید. بااینحال، در روزهای ابتدایی پس از حملات، نگرانیهایی در جامعه و میان فعالان صنایع پاییندستی نسبت به آینده تولید صنعت پتروشیمی شکل گرفته بود و نوعی التهاب در بازار ایجاد شد.
عباسزاده با اعلام اینکه با برگزاری نشستهای مستمر با انجمنها و تولیدکنندگان پاییندستی و تشریح برنامههای بازسازی، این نگرانیها تا حد زیادی برطرف شد، تأکید کرد: برخی مجتمعها که آسیبی ندیده بودند، بلافاصله تولید خود را آغاز کردند و محصولات ذخیرهشده در انبارها به بورس کالا عرضه شد.
وی تصریح کرد: امروز بازار محصولات پلیمری و پلاستیکی به ثبات مناسبی رسیده است. حتی در بعضی محصولات، در همین اوضاع کنونی، تولید بیش از نیاز داخلی است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پس از اعلام آتشبس، بهصورت موقت محدودیتهایی برای صادرات برخی محصولات اعمال شد تا نیاز داخلی بهطور کامل تأمین شود، گفت: اما اکنون برای بخشی از محصولاتی که مازاد تولید دارند و انبارها از آنها پر شده، مجوز صادرات دوباره صادر شده است. البته برای محصولاتی که همچنان با محدودیت عرضه روبهرو هستند، ممنوعیت صادرات برقرار است.
عباسزاده با اشاره به روند بازگشت مجتمعهای پتروشیمی به مدار تولید بیان کرد: تنها در هفته جاری دو مجتمع بزرگ پتروشیمی به مدار تولید بازگشتهاند. این روند ادامه خواهد داشت و سایر شرکتها نیز بهتدریج فعالیت خود را از سر خواهند گرفت که نتیجه آن، ایجاد آرامش بیشتر در بازار خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه با همکارانمان عهد بستهایم که در کنار مردم و پای این سرزمین بایستیم، گفت: بسیاری از کارکنان صنعت پتروشیمی با وجود حملات دشمن در محل کار خود حاضر ماندند تا از واحدهای تولیدی و داراییهای ملی کشور حفاظت کنند.
معاون وزیر نفت یادآور شد: دست تکتک همکارانی را که در این شرایط سخت ایستادگی کردند میبوسم و امیدوارم بتوانیم همچنان با تمام توان در خدمت مردم و کشور باشیم.