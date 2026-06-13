ابطال پروانه قاچاقچیان برق
مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: پروانه کسانی که از سهمیه برق صنعتی و کشاورزی برای استخراج رمزارز استفاده میکنند، باید باطل شود.
به گزارش ایلنا، به دلیل اینکه برق در ایران ارزان است ممکن است به جای اینکه، خانهای را روشن کند یا چرخ کارخانه را بچرخاند، رمزارز استخراج کند.
حتی ممکن است در بخشهایی مثل کشاورزی به جای استفاده از برق برای برداشت آب از چاه، با آن باغ ویلاها و تالارها را روشن کند.
محمد اله داد، مدیرعامل شرکت توانیر میگوید: به این دلیل که بخش کشاورزی باید مواد غذایی مورد نیاز مردم را تامین کند، برقی که به این بخش داده میشود بسیار ارزان است، اما مواردی توسط ماموران شرکت برق کشف شده است که از برق یارانهای چاههای کشاورزی یا برای استخراج رمزارز یا برای روشنایی ویلاها و تالارها استفاده میشود.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: این فقط مثالی از سوءاستفاده افراد از برق یارانهای است که در اختیارشان قرار میگیرد و در حوزههای دیگر نیز از این دست اتفاقات میافتد.
اله داد در ادامه افزود: این درحالی است که بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت در اوج تقاضا در فصل گرم سال حاضر هستند هزینه مصرف برق یک سال آینده خود را پرداخت کنند، اما عدهای از برقی که در اختیارشان است، استفادههای غیرقانونی میکنند.
وی در خصوص برخورد با سواستفاده کنندگان برق گفت: پس از شناسایی مصارف غیرمجاز مانند استخراج رمزارز در واحدهای صنعتی و کشاورزی، پروانه آنها باید باطل شود و اشخاص خاطی به مقامات قضایی ارجاع داده شوند.