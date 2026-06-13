تاکید ایران و هند بر افزایش مبادلات کشاورزی
وزیران کشاورزی ایران و هند در دیداری در حاشیه اجلاس وزرای کشاورزی بریکس بر ضرورت افزایش مبادلات کشاورزی دو کشور تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان که برای حضور در اجلاس کشاورزی برکیس به هند سفر کرده است، امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ در دیدار شیوراج سینگ چوهان وزیر کشاورزی و رفاه کشاورزان هند، از آمادگی ایران برای افزایش همکاریهای دو کشور خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد فصل جدیدی از همکاریهای کشاورزی با هند را آغاز کند و برگزاری کمیته مشترک کشاورزی در تهران میتواند نقطه عطفی در توسعه مناسبات دوجانبه باشد.
نوری در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دولت و ملت هند در اجلاس وزرای کشاورزی بریکس (BRICS)، بر اهمیت نقش این اجلاس در تقویت همکاری میان کشورهای در حال توسعه تأکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با اشاره به شرایط حساس منطقه و پیامدهای ناشی از تجاوزات و تنشهای اخیر، اظهار داشت: امنیت غذایی یکی از مهمترین ارکان ثبات کشورها و جوامع است و جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و مشکلات موجود، توانسته با برنامهریزی دقیق و تلاش بهرهبرداران، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی، امنیت غذایی کشور را در سطح مطلوب حفظ کند.
وی با اشاره به دستاوردهای هند در تأمین نیازهای غذایی جمعیت بیش از یک میلیارد نفری این کشور، از تجربیات موفق هند در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی تجلیل کرد و خواستار گسترش همکاریهای مشترک میان دو کشور در زمینه تحقیقات کشاورزی، مدیریت منابع آب، فناوریهای نوین، مکانیزاسیون، تولید بذر، صنایع غذایی و تجارت محصولات کشاورزی شد.
شیوراج سینگ چوهان وزیر کشاورزی هند هم در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بریکس، روابط دو کشور را ریشهدار و راهبردی توصیف کرد و گفت: هند برای گسترش همکاری با ایران در بخش کشاورزی، فناوریهای نوین، تحقیقات علمی و توسعه پایدار اهمیت ویژهای قائل است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فراوان دو کشور در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، بر ضرورت استفاده از فرصتهای موجود برای ارتقای سطح همکاریها تأکید کرد و آمادگی کشورش را برای پیگیری توافق های مشترک و توسعه همکاریهای عملیاتی اعلام کرد.
طرفین در این دیدار بر ادامه گفتوگوها، تسریع در اجرای توافقات گذشته و بهرهگیری از ظرفیتهای بریکس برای گسترش همکاریهای جنوب-جنوب در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی تأکید کردند.